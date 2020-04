Google Home : vous allez enfin pouvoir calmer vos enceintes qui se déclenchent sans raison

Google est en train de déployer un nouveau réglage pour les enceintes Google Home pour permettre aux utilisateurs de régler la sensitivité de la reconnaissance du shebang « Ok Google ». De quoi diminuer la propension de vos enceintes à se déclencher sans raison.

Vos enceintes Google Home du fin fond de la maison se déclenchent quand vous dites « Ok Google » alors que vous n’êtes pas dans la même pièce ? Plus généralement vos enceintes se déclenchent sans raison apparente ? Depuis toujours, la reconnaissance du shebang « Ok Google » connait parfois des ratés agaçants. Pour y remédier, Google est en train de déployer un nouveau paramètre qui permet d’ajuster individuellement la sensibilité de la reconnaissance sur chacune de vos enceintes connectées.

La fonctionnalité avait été annoncée à l’automne dernier. Grâce aux experts de XDA qui ont analysé le code de l’application Home, et ont réussi à forcer l’activation de la fonctionnalité on sait à quoi cela va ressembler avant même qu’elle n’arrive sur nos smartphones. Concrètement, un nouveau menu Sensibilité « Hey Google » apparaît dans les paramètres de l’application Home. Si vous cliquez dessus, un nouvel écran apparait.

Un texte explique : « augmentez ou diminuez la sensibilité de cet appareil pourquoi se déclenche plus ou moins facilement avec les mots ‘Hey Google' ». Dans la suite de l’écran on peut voir une liste de haut parleurs, suivi d’un slider qui permet de choisir entre la sensibilité par défaut, une sensibilité accrue ou diminuée. Google a confirmé que la fonctionnalité est en cours de « déploiement progressif ».

Google ne donne aucun signe que le déploiement a lieu pays par pays – orientant plutôt vers l’hypothèse d’un lancement mondial. Du coup, si la fonctionnalité est déjà disponible dans votre application Google Home (ce n’est pas encore le cas sur nos smartphones), n’hésitez pas à nous transmettre vos retours dans les commentaires !