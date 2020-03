Google Home bogue sans arrêt en Bluetooth ? Google reconnait enfin qu’il y a un problème

Google reconnait enfin un problème de connectivité sur ses enceintes Home et Nest Home lorsque ces dernières sont utilisées en bluetooth. Une solution est en préparation, et la firme incite les utilisateurs à signaler la survenue du problème. Les utilisateurs se plaignent de déconnexions intempestives en bluetooth depuis plus d’un an.

Google reconnait enfin sur ses forums l’existence d’un problème de connectivité bluetooth avec ses enceintes Home et Home Nest. La plupart des utilisateurs d’enceintes connectées se contentent sans doute de lui demander directement de lancer la lecture d’un morceau en streaming, la lecture d’un livre audio, ou d’un podcast sous la forme d’une commande vocale. Mais il est en prime possible d’utiliser toutes vos enceintes comme des enceintes bluetooth classiques.

Pour cela, il suffit de dire à votre enceinte « Hey Google, appairage bluetooth », puis de connecter l’enceinte, par exemple sur votre smartphone. Vous pouvez alors y lire directement des contenus audio disponibles sur votre smartphone. Mais depuis au moins fin 2018, de nombreux utilisateurs se plaignent que la connexion a tendance à couper ou se révéler instable au bout de quelques minutes. Jusqu’alors, la firme de Mountain View n’avait pas reconnu le problème.

La firme reconnait désormais le bug sur ses forums : « nous sommes désolés pour le dérangement ! Notre équipe est déjà au courant et nous travaillons sur un correctif, nous allons faire remonter ça à notre équipe et vous informerons dès que nous avons une mise à jour. Courage ! ». Un autre message cité par Android Police d’un spécialiste de la communauté d’utilisateurs Google Home et Nest Home conseille aux utilisateurs concernés de dire à leur enceinte « Ok Google, envoyer un commentaire », puis de signaler un problème avec le bluetooth.

Avez-vous remarqué des déconnexions intempestives de votre enceinte en bluetooth ? Partagez votre retour dans les commentaires.

Source : Android Police