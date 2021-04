Google Home peut désormais faire sonner votre iPhone si vous l’avez perdu

Les enceintes Google Home traitent enfin les iPhone de la même manière que les smartphones Android : Google Assistant peut désormais faire sonner votre iPhone si vous l'avez perdu. Une fonctionnalité qui est resté longtemps exclusive aux smartphones Android. Google ajoute également les appels audio et vidéo sur iPhone, la prise de commande de nourriture auprès d'une sélection de restaurants et améliore les routines.

Vous connaissez ce running gag : alors que vous êtes sur le point de fermer la porte de votre appartement, vous tâtez votre poche et vous rendez compte que vous avez oublié votre smartphone quelque part chez vous. Vous êtes pressé – si vos enceintes sont des Google Home / Nest, alors la suite du scénario peut prendre deux tournures. Vous avez un smartphone Android ? Demandez à Google Assistant de faire sonner votre smartphone pour le retrouver en quelques secondes. Vous avez un iPhone ? Retrouvez d'abord votre ordinateur, puis ouvrez Localiser depuis votre compte iCloud sur PC ou l'application dédiée sur macOS. Après quelques minutes vous parviendrez à faire sonner votre iPhone, et, on l'espère, à le retrouver.

Google n'a jamais expliqué pourquoi l'application Google Home ne pouvait pas faire sonner les iPhone perdus. On remarquera simplement que les HomePod sont capables de faire sonner les iPhone mais pas les smartphones Android. Question d'écosystème. Google a visiblement décidé de changer radicalement de fusil d'épaule. L'éditeur a discrètement activé un switch côté serveur qui vous permet enfin de faire sonner votre appareil Apple.

Les iPhone ont enfin droit à la commande “Ok Google, fais sonner mon smartphone”

Il faut pour cela activer un réglage :

Ouvrez Google Home sur votre iPhone

sur votre iPhone Allez dans Paramètres

Allez dans Notifications > Notifications générales

Activez les Notifications

En complément (optionnel) vous pouvez également activer les appels audio et vidéo, qui n'étaient jusqu'ici pas disponibles sur iOS. Pour cela :

Dans les Paramètres de Google Home allez dans Appels audio et vidéo

de allez dans Allez dans Paramètres des appareils et des appels

Touchez le bouton bleu pour suivre l'assistant de configuration

Désormais si vous demandez à Google Home “Ok Google fais sonner mon iPhone”, une notification s'affiche sur votre iPhone comme dans la capture ci-dessous (en fin d'article) accompagnée d'une sonnerie spéciale qui est normalement émise même si le smartphone est en sourdine. Ce n'est pas la seule nouveauté que Google vient d'ajouter à ses enceintes. Il devient possible de commander votre repas en le demandant à l'enceinte. Google explique travailler dans un premier temps avec une sélection de restaurants, mais espère ajouter plus d'établissements prochainement. Selon nos tests, la fonctionnalité ne semble néanmoins pas encore disponible en Europe.

Les routines se dotent notamment de nouveaux déclencheurs “lever de soleil” et “coucher de soleil” qui permettent de lancer des actions au moment exact où soleil se couche ou se lève en observant la date et heure ainsi que votre localisation géographique. Cela peut vous permettre par exemple de n'allumer les lumières du salon que lorsque le soleil se couche. Pour profiter de la nouveauté, mis à part les étapes de configuration évoquées plus haut, il est inutile de mettre à jour votre application : la mise à jour a déjà eu lieu dans les serveurs de Google.