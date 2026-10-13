HomeView et HomePod mini 2 : Apple révolutionne sa maison connectée, mais la France n’en profitera pas totalement

Apple lance son offensive sur le terrain de la maison connectée. Longtemps freinée à cause de son retard sur le plan de l’IA, voilà que la firme de Cupertino dévoile toute une salve de nouveaux produits. Parmi eux, le HomePod mini 2 et le HomeView – un écran connecté. Mais que les aficionados de domotique ne se réjouissent pas trop vite : seul l’un des deux sera disponible en France. Voici pourquoi.

C’était dans l’air depuis quelque temps, c’est maintenant officiel : Apple est de retour sur le marché de la maison connectée. La marque à la pomme vient de révéler plusieurs nouveaux produits : l’Apple TV 4K, l’Apple Home Collection, mais également le HomePod mini 2 et un tout nouveau produit, le HomeView.

Ces deux derniers appareils permettent de contrôler l’ensemble des accessoires connectés d’un foyer, le second en étant le stade le plus abouti – écran oblige. Pourtant, seul l’un des deux sera disponible en Europe et Apple ne ménage aucun suspense quant à la raison.

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Le HomeView est le hub domotique ultime d’Apple, mais il y a un hic

Le premier produit qui vient étoffer le catalogue de la maison connectée d’Apple est le HomeView : il « réunit divertissement, communication et gestion domotique en un seul et même endroit ». Grosso modo : il s’agit du « tableau de bord ultime pour les accessoires domotiques », profondément intégré à l’écosystème d’Apple et boosté par Apple Intelligence avec Siri AI.

Il est conçu pour s’adapter à n’importe quel intérieur avec son écran Liquid Retina de 7 pouces : il peut être posé sur pied haut-parleur ou fixé au mur, mais également à tous les membres du foyer en leur offrant une expérience personnalisée.

Il offre une véritable continuité, que ce soit avec Handoff ou la reprise des conversations depuis ou vers un iPhone par exemple. Et le HomeView fonctionne en réseau grâce à l’audio multiroom : il peut être connecté à d’autres appareils de la gamme domotique d’Apple, comme un HomePod, un HomePod mini ou des enceintes compatibles AirPlay.

Le HomeView prend également en charge l’Apple Home Collection, la nouvelle gamme domotique de la marque co-conçue avec LG Electronics et Schneider Electric, ainsi que d’autres accessoires compatibles Matter.

Seulement, les ressortissants du Vieux Continent ne pourront pas en profiter. Et cela n’a rien d’étonnant puisqu’il s’appuie sur Siri AI ; or, l’assistant IA de la marque à la pomme est encore indisponible sur nos appareils. Apple ne s’en cache pas et déclare même dans son communiqué de presse : « Le HomeView n’est pas disponible à l’achat dans l’Union européenne, car Siri AI est actuellement indisponible sur iOS dans l’UE. Apple collabore activement avec l’UE pour tenter de trouver une solution. » Cette absence n’est donc pas définitive, à condition qu’un accord soit conclu…

Le HomePod mini 2 : une enceinte nouvelle génération petite mais puissante

On peut toutefois se consoler avec le HomePod mini 2 qui sera, lui, bien vendu en France. Doté d’une puce Apple S10 et d’un traitement audio avancé, il délivre un son à 360° optimisé car analysé en temps réel. Il peut aussi bien être utilisé seul, en paire stéréo ou comme membre d’une configuration audio multiroom.

Lui aussi est profondément intégré à l’écosystème d’Apple : il peut être associé à d’autres HomePod mini et à la nouvelle Apple TV 4K pour aller jusqu’à former une configuration home cinéma immersive. Il peut aussi jouer les haut-parleurs pour votre Mac.

Alors certes, contrairement au HomeView, il n’a pas d’écran. Mais il permet tout de même aux membres du foyer de gérer les appareils connectés compatibles et leurs automatisations de la maison à l’aide de simples commandes vocales : éteindre les lumières au moment d’aller se coucher, verrouiller la porte d’entrée, baisser les stores…

L’app Maison permet également aux utilisateurs de piloter leurs accessoires connectés, qu’ils soient à la maison ou sortis. Elle leur permet également de communiquer à distance via le HomePod mini pour s’assurer que tout va bien.

Quant à la fonction Reconnaissance des sons, elle apporte aussi davantage de sérénité aux utilisateurs qui recevront une notification en cas de déclenchement de leur détecteur de fumée. La confidentialité est évidemment au cœur de l’appareil et de son fonctionnement, la réputation d’Apple s’étant notamment fondée sur cet aspect.

Enfin, le HomePod mini nouvelle génération s’offre une nouvelle fonctionnalité : Illumination sonore. Son sommet s’allume en rythme avec la musique en cours de lecture, mais peut également diffuser des animations personnalisées associées à un univers sonore.

Le HomePod mini 2 se décline en cinq coloris : rose, vert, bleu, blanc et minuit. Il est disponible à la précommande dès aujourd’hui et sera commercialisé à partir du 30 octobre. Il est vendu au prix de 169 euros – une belle augmentation (qui n’a rien d’étonnant) depuis la sortie du HomePod mini premier du nom.