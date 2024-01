Google Home est en panne, impossible d’automatiser des tâches sur Android

Depuis tôt ce matin, l’application Android de Google Home ne fonctionne plus correctement pour de nombreux utilisateurs. En effet, l’onglet Actions auto affiche une sombre erreur 403 chez de nombreux utilisateurs. Si tous les appareils ne semblent pas concernés par ce bug, on vous propose tout de même une solution vous permettant de continuer d’utiliser l’application.

En plus de vous permettre de contrôler tous les appareils connectés de votre domicile via une seule application, Google Home offre également la possibilité de configurer plusieurs tâches automatiques qui s’exécuteront à la fréquence de votre choix, sans que vous ayez besoin d’intervenir. Cela est possible via l’onglet Actions auto de l’application, qui donne accès à différents réglages pour paramétrer sa « routine personnelle ».

Malheureusement, cet onglet semble faire des siennes depuis ce matin. En effet, de nombreux utilisateurs Android rapportent se confronter à une erreur 403 dès lors qu’ils tentent d’ouvrir l’onglet. À croire que ces derniers n’ont pas droit au répit, puisqu’un autre bug de grande ampleur a touché l’écosystème Google Home au mois de décembre. Pour rappel, l’erreur 403 intervient généralement lorsqu’une application ne parvient pas à accéder à une ressource sur ses serveurs.

Google Home ne fonctionne plus sur Android depuis ce matin

Heureusement, les routines créées en amont de ce bug continuent de fonctionner correctement. Si une alarme est censée se déclencher sur votre smartphone à 12 h 30 aujourd’hui, pas de panique à avoir donc : elle se déclenchera comme prévu. En revanche, impossible ce matin de créer une nouvelle tâche régulière, du moins sur son smartphone.

En effet, l’onglet est toujours disponible sur la version web de l’application et n’est visiblement pas victime de l’erreur 403. Si vous souhaitez y accéder aujourd’hui et que votre application Android fait des siennes, il s’agit donc là d’une bonne alternative. En attendant, Google n’a pas encore communiqué sur le bug, difficile donc de savoir quand celui-ci sera réglé. Heureusement, tous les appareils ne semblent pas concernés par le problème. Nous n’avons par exemple pas été affectés à la rédaction.