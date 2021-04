Google.fr se dote d’un raccourci clavier ultra pratique

Google.fr vient d'ajouter un nouveau raccourci sur la version ordinateur du moteur de recherche. Il suffit désormais d'appuyer sur la touche “/” à n'importe quel moment pour revenir automatiquement dans le champ de recherche. Le raccourci est le dernier d'une série d'améliorations censées faciliter la navigation clavier sur le moteur de recherche.

Google vient d'ajouter un petit raccourci clavier bien pratique à son moteur de recherche. Désormais lorsque vous consultez Google.fr ou toute autre déclinaison du site dans une autre langue, vous pouvez appuyer à n'importe quel moment sur la touche “/” du clavier pour replacer le curseur dans le champ de recherche. Vous pouvez alors taper immédiatement votre prochaine requête – inutile de perdre quelques secondes en remontant la page pour aller cliquer avec votre souris dans ce champ.

Naviguer dans les résultats de recherche Google en utilisant uniquement les touches du clavier a toujours été plus ou moins possible, mais on ne peut pas vraiment dire que cela est allé en s'améliorant. En fait, la situation s'est nettement dégradée avec la disparition de Google Instant Search – une fonctionnalité qui s'accompagnait de raccourcis clavier pratiques pour naviguer dans les résultats du moteur de recherche sans utiliser la souris.

Il était ainsi possible d'appuyer sur Entrée après avoir entré des mots-clés puis de naviguer dans les résultats en utilisant simplement les flèches du clavier. Un appui sur Entrée permettait alors d'accéder à la page du résultat. Et le fait de taper des chiffres ou des lettres replaçait automatiquement le curseur dans le champ de recherche, sans appui sur une touche distincte. Depuis la disparition d'Instant Search la seule manière de configurer de tels raccourcis est de faire appel à une extension comme ShortKeys.

Mais avec ce nouveau raccourci, on peut désormais espérer que Google réoptimise peu à peu sa page pour la navigation au clavier. Ce n'est d'ailleurs pas le premier raccourci clavier que Google a implémenté ces derniers temps. Si vous cherchez quelque chose et que vous appuyez ensuite sur la touche Tab, la page de résultats vous propose désormais des options rudimentaires d'accessibilité, notamment la sélection du premier résultat. Vous pouvez ensuite appuyer sur Entrée pour accéder à la page.