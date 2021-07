Google, Facebook, Twitter et TikTok s’engagent à mieux protéger les femmes sur leur plateforme

Lors du Forum Génération Égalité, les principaux réseaux sociaux ont promis de prendre certaines mesures pour améliorer l’expérience des femmes sur Internet. Il est notamment question de donner un plus grand contrôle sur les commentaires sous leurs publications et sur les méthodes de signalement.

On en conviendra, être une femme sur Internet est loin d’être chose aisée. Devoir faire face aux commentaires souvent déplacés, aux messages haineux de la part d’inconnus ou encore faire constamment attention à ce que l’on poste, voilà le quotidien de la moitié de la population sur les réseaux sociaux. Elles ne sont d’ailleurs pas les seules : les minorités ethniques, religieuses et autres sont également plus susceptibles de faire à des comportements hostiles à leur égard.

Ce jeudi a eu lieu le Forum Génération Égalité de l’ONU, faisant suite à un rapport de la WWWF s’intéressant aux violences et abus liés au genre sur Internet. Suite aux constats édifiants présentés, Google, Facebook, Twitter et TikTok ont promis de « réduire le fardeau des femmes en agissant de manière proactive contre le nombre d’abus dont elles sont victimes », notamment en « construisant de meilleurs moyens pour les femmes de préserver leur sécurité en ligne ». Les réseaux sociaux se sont ainsi engagés à revoir leurs paramètres de confidentialité et leurs outils de sécurité.

Les femmes bientôt plus en sécurité sur les réseaux sociaux ?

« Bien que nous ayons fait des progrès récents en donnant aux gens un plus grand contrôle pour gérer leur sécurité, nous savons qu’il y a encore beaucoup de travail à faire », admet Vijaya Gadde, chef du service juridique de Twitter. Selon ce dernier, les comportements haineux « blessent ceux qui sont ciblés et sont une atteinte aux conversations saines et au rôle que Twitter joue dans l’expression et l’échange d’idées où les gens — quels que soient leurs points de vue ou leurs perspectives — peuvent être entendus ».

Bien qu’elles ne se sont pas encore étendues sur les moyens précis qu’elles mettront en place pour garantir un espace sûr aux femmes, quelques pistes ont déjà été évoquées par les compagnies. Il sera notamment question de donner plus de contrôle sur commentaires de leurs publications, en les laissant choisir qui peut interagir avec leur contenu. Il pourrait également être possible d’offrir une meilleure gestion de leurs signalements, en permettant de suivre le processus de traitement tout en fournissant une assistance plus poussée.

TikTok, qui a récemment renforcé ses techniques de modération pour lutter contre les commentaires haineux, assure que de « nombreux changements seront testés dans les prochains mois, pour s’attaquer à ces priorités et pour faire de TikTok un lieu plus sûr pour les femmes ». Facebook, de son côté, s’est dit heureux de collaborer avec les autres entreprises sur le développement de nouvelles méthodes visant à améliorer leur expérience d’Internet.

Source : The Verge