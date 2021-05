Google et Jaguar lancent la première voiture 100% électrique dédiée à la mesure de la qualité de l’air

Google a dévoilé son premier véhicule dédié à Street View 100 % électrique. Il s’agit d’une Jaguar I-Pace modifiée. Elle est déployée dans les rues de Dublin, en Irlande, et a pour mission de cartographier la ville, mais aussi de mesure la qualité de l’air.

Google vient finalement de dévoiler sa toute première voiture 100% électrique dédiée à son service Street View. La firme de Mountain View a collaboré avec Jaguar et va utiliser une I-Pace modifiée pour cartographier la ville de Dublin, en Irlande.

Comme les autres véhicules, la Jaguar I-Pace va parcourir les rues afin de nous permettre de nous balader virtuellement via Street View. Elle va également analyser la qualité de l’air rue par rue avec des capteurs conçus par Aclima (ce qui n’est pas une nouveauté). Ainsi, elle va pouvoir mesurer les émissions de dioxyde de carbone et de particules fines de manière précise et transmettre ces données aux conseil municipal de Dublin. Cela permettra à ce dernier d’adapter sa politique afin de réduire la pollution, et donc d’augmenter le bien-être des habitants :

« Nous faisons équipe avec le conseil municipal de Dublin dans le cadre de son programme Smart Dublin afin de produire des statistiques hyperlocales sur la qualité de l'air qui aideront la capitale d'Irlande à acquérir des connaissances supplémentaires et qui appuieront ses actions pour améliorer le climat et la santé de la ville. Il s'agit de la prochaine phase du partenariat entre Dublin et Google, dont l'outil Environmental Insights Explorer (EIE) contribuera à créer des programmes de transports en commun intelligents dans le but de réduire les émissions et d'accroître l'utilisation de modes de transport plus propres. »

Une Jaguar modifiée pour l’occasion

Bien entendu, Google et Jaguar ont dû faire quelques ajustements pour transformer ce véhicule en Google Car. La présence de la caméra montée sur pied, sur le toit de la voiture, est la partie la plus visible. L’intérieur a aussi été aménagé afin d’accueillir d’autres capteurs ainsi que tout le matériel nécessaire à l’analyse de l’air. Pour le moment, seule la ville de Dublin est concernée et le contrat dure sur 12 mois. Mais Google et Jaguar sont partenaires pas seulement sur ce projet, puisqu’ils travaillent également sur le service de taxi autonome Waymo.

Pour rappel, la Jaguar I-Pace a été lancée en 2018. Coûtant 70 000 dollars (cela reste une Jaguar), elle propose une autonomie de 400 kilomètres avec une seule charge. De quoi largement parcourir les rues de Dublin pour les cartographier.