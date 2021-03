Google et Apple devront bientôt payer Wikipédia pour accéder à son contenu

Apple, Google, Facebook ou encore Amazon pourraient bientôt avoir à payer pour pouvoir exploiter les informations disponibles sur Wikipédia. En effet, Wikimedia Foundation, qui gère Wikipédia et les projets connexes, a présenté un nouveau projet commercial, Wikimedia Enterprise, qui sera lancé plus tard en 2021.

Depuis des années, les grandes entreprises technologies et Wikipédia entretiennent une sorte de partenariat tacite. En effet, Wikipédia détient les informations que des géants comme Google affichent en réponse aux requêtes des utilisateurs, et Google renforce la réputation de Wikipédia en tant que source d'informations fiable.

Cela pourrait ne bientôt plus être gratuit pour les géants du numérique, puisque Wikimedia va lancer Wikimedia Enterprise. Pour les particuliers, le mode de fonctionnement de Wikipédia ne changera pas, les informations continueront d’être disponibles gratuitement pour tous. L’entente entre Wikipédia et certaines grandes entreprises n’a pas toujours été très cordiale, puisque Wikipédia avait déjà appelé au boycott général de Facebook, Twitter et Instagram.

Qu’est-ce que Wikimedia Enterprise ?

Dans les grandes lignes, Wikimedia Enterprise une version premium de l'API de Wikipédia, l'outil qui permet à quiconque de récupérer et d'héberger des articles de Wikipédia. Les clients d'Enterprise pourront par exemple obtenir des données plus rapidement ou formatées pour répondre à leurs besoins, par exemple, ou bénéficier de nouvelles options pour les trier et les publier.

À lire également : Google risque 5 milliards de dollars pour avoir pisté les utilisateurs de Chrome en mode privé

Un service permettrait également aux entreprises d'afficher les modifications les plus fiables validées par la communauté plutôt que les plus récentes, ce qui pourrait s’avérer important pour lutter contre les fausses informations. C’est également ce que Google cherche à faire depuis longtemps. En effet, l’entreprise américaine a par exemple récemment ajouté “Couverture complète” à son moteur de recherche, pour tout comprendre de l’actu.

Wikimedia, qui est actuellement principalement financée par des dons, a souvent été en difficulté financière. Ce nouveau projet pourrait alors permettre de financer aisément à faire vivre la plateforme et à garantir que tout le contenu reste gratuit pour les utilisateurs.

Selon The Wikimedia Foundation, l'option gratuite que les grandes entreprises technologiques utilisent actuellement subsistera, mais il serait financièrement plus judicieux pour elles de se tourner vers l’option payante. Les accords prévus avec divers acteurs du marché pourraient être finalisés d'ici le mois de juin.

Source : Apple Insider