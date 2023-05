ChatGPT va rendre Google et Amazon obsolètes, à en croire Bill Gates

Bill Gates annonce que l'émergence de l'Intelligence artificielle signe la fin des géants de la technologie tels que nous les connaissons.

À en croire Bill Gates, personne n’est à l’abri des conséquences de la révolution que l’Intelligence artificielle a déjà amorcées. Ni les emplois manuels, qui pourront être occupés par des robots bien plus rapides et bien moins coûteus, ni les cols blancs, ne seront épargnés. Pour lui, les géants de la Silicon Valley vont disparaître ou changer de modèle.

M. Gates n’a ainsi pas hésité à déclarer : « vous n’irez plus jamais sur un site de recherche, vous n’irez plus jamais sur un site de productivité, vous n’irez plus jamais sur Amazon ». La bombe est lâchée ; les GAFAM vont être dépassés par la révolution technologique en cours, et pour l’homme d’affaires philanthrope, cette fin annoncée s’explique par le fait que si les outils basés sur l’IA commencent à comprendre la façon de penser des humains, ses besoins et ses sentiments, cela changera nos comportements et nos habitudes d'internautes et même d'Homo Sapiens.

Pour Bill Gates, Google et Amazon vont disparaître à cause de l'IA

Selon M. Gates, Microsoft devrait tirer son épingle du jeu et sera épargné par le tsunami qui s’annonce. La compagnie a investi pas moins de 10 milliards de dollars dans OpenAI, la startup qui a initié la révolution technologique avec ChatGPT. Le chatbot est incorporé dans le catalogue de logiciels et de services de la firme.

Les GAFAM sont conscients que leur survie est probablement en jeu. D'une manière ou d’une autre, ils commencent tous à intégrer l’IA dans leurs produits. Google suit les pas de Microsoft et a lancé Bard, un chatbot qui propose peu ou prou les mêmes prestations que ChatGPT, et même Elon Musk, qui déclarait il y a peu que l'IA est un véritable danger pour l’humanité, s’est lancé dans cette course à l’armement. Il se murmure qu’il aurait acheté plusieurs milliers de GPU destinés à concevoir une Intelligence artificielle de son propre cru.

