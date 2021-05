Google déploie le thème sombre pour son moteur de recherche sur PC

Après l'avoir testé pendant des mois, Google commence enfin à déployer un thème sombre pour son moteur de recherche sur PC. Comme l'a remarqué Matt Navarra de The Next Web, le thème sombre de Google Search est lentement déployé pour tous les utilisateurs des plateformes Windows 10 et macOS.

Depuis décembre 2020, Google réalise de nombreux tests pour s’assurer que le thème sombre fonctionne correctement sur son moteur de recherche. Son arrivée avait par la suite été confirmée au mois de février, quand il avait été déployé à davantage d’utilisateurs avec la mise à jour Chrome 76. Il semble que Google ait enfin décidé de rendre accessible cette fonctionnalité pour tous, comme le rapporte Matt Navarra sur Twitter.

Contrairement à certaines applications, il ne s’agit pas d’un thème complètement noir dont les nouveaux Galaxy Book Pro et Pro 360 auraient pu tirer parti avec leur écran AMOLED. En effet, il s’agit d’un thème gris foncé. On peut donc regretter que Google n’ait pas laissé le choix aux utilisateurs.

Comment activer le thème sombre sur Google ?

Si Google a déployé le thème sombre sur votre machine, vous devirez voir une notification vous indiquant qu’il est désormais disponible. Si vous l’avez manquée, il est possible d’activer manuellement le nouveau thème en vous rendant sur la page principale de Google, puis en bas dans « Paramètres » et « Paramètres de recherche ».

Au milieu de la page, entre « Réponses vocales » et « Où afficher les résultats ? », une nouvelle catégorie « Apparence » devrait être apparue. Celle-ci vous laissera choisir parmi trois possibilités : thème par défaut de l’appareil, thème sombre ou thème clair. Ainsi, si votre ordinateur est déjà configuré par défaut avec un thème sombre, celui-ci apparaîtra automatiquement sur Google en sélectionnant la première option.

Il faut noter que ce nouveau thème sombre est disponible sur le moteur de recherche de Google, il sera donc disponible sur tous les navigateurs Internet, que ce soit Google Chrome, Firefox ou encore Microsoft Edge. Pour l’instant, son déploiement est progressif. En effet, la nouvelle fonctionnalité n'est disponible que pour une poignée d'utilisateurs. Il faudra donc peut-être patienter quelques semaines avant qu’il arrive chez tous les utilisateurs.

Source : Android Headlines