Google déploie la première mise à jour 2025 pour son TV Streamer

Le Google TV Streamer reçoit sa première mise à jour logicielle de l’année. Plus conséquente que les précédentes, elle apporte des corrections tout en supprimant certaines fonctionnalités audio.

Identifiée sous le code UTTK.241210.003, la première mise à jour de 2025 pour le Google TV Streamer pèse de 329 Mo. Elle actualise le patch de sécurité Android à janvier 2025, contre août 2024 auparavant. Elle inclut également un firmware (v1.02) pour la télécommande vocale, nécessitant un redémarrage de l’appareil après installation. Si Google évoque simplement des « correctifs divers », les utilisateurs ont déjà identifié des changements notables.

Parmi les ajustements confirmés : la résolution d’un bug bloquant le Dolby Atmos et une meilleure détection des webcams connectées. En revanche, les codecs audio Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio, pourtant listés depuis le lancement, ont été retirés sans explication. Une décision qui déçoit les adeptes de formats lossless.

Qualité sonore en recul, stabilité en progrès

Bien que non officiellement annoncés par Google, ces correctifs ont été documentés par des utilisateurs sur Reddit. La suppression des codecs haute résolution surprend, d’autant qu’ils figuraient dans les spécifications initiales. Le Streamer TV reste compatible avec le Dolby Atmos, Digital et Digital Plus, mais perd en polyvalence face à des concurrents comme les boîtiers NVIDIA Shield.

Pour installer la mise à jour, il suffit de se rendre dans Paramètres > Système > À propos > Mise à jour système. Aucun redémarrage automatique n’est requis, contrairement au firmware de la télécommande.

Si Google n’a pas clarifié ses intentions concernant les codecs absents, cette évolution interroge sur la stratégie audio de l’appareil, déjà critiqué pour son absence de prise Ethernet intégrée. Reste que les corrections apportées renforcent la stabilité globale, essentielle pour un périphérique centré sur le streaming.

En parallèle, le géant californien poursuit ses mises à jour régulières pour le Chromecast avec Google TV, rappelant sa volonté de maintenir un écosystème cohérent. Les propriétaires du Streamer TV devront cependant composer avec une offre audio amoindrie, en attendant d’éventuels correctifs… ou des précisions de la part de Google. On espère évidemment que Google fera marche arrière avec la prochaine version.