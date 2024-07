Google Contacts : vous pourrez bientôt utiliser l’application sans compte, enfin !

Google Contacts, s'apprête à subir d'importants changements. De récentes découvertes dans le code de l'application laissent entrevoir de nouvelles fonctionnalités qui pourraient remodeler la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs listes de contacts, en offrant plus de flexibilité et une interface simplifiée.

Google Contacts serait sur le point d’introduire un mode sans compte. Cachée dans la version 4.35 de l'application Google Contacts, Android Authority a découvert une nouvelle option intitulée “Utiliser sans compte”. Cette fonctionnalité, qui n'est pas encore disponible, pourrait changer la donne pour les utilisateurs qui préfèrent gérer leurs contacts localement sans les synchroniser avec les serveurs de Google.

Une fois activé, ce mode redirigera les utilisateurs vers l'onglet Organiser de l'application, accompagné d'une boîte de dialogue expliquant les implications. La synchronisation avec Google Contact sera désactivée et tous les contacts importés depuis votre compte Google disparaîtront de l'application. Mais ne vous inquiétez pas : ces contacts ne sont pas perdus à jamais. Ils seront toujours stockés en toute sécurité dans votre compte Google, prêts à être restaurés si vous décidez de réactiver la synchronisation.

L’application Contacts ne synchronisera plus votre liste d’amis avec votre compte Google

Pour ceux qui tiennent à leur vie privée ou qui préfèrent tout simplement conserver leurs contacts hors ligne, cette fonctionnalité était attendue. Il convient de noter que s'il est actuellement possible de désactiver la synchronisation des contacts Google, la procédure est plutôt compliquée. Cette nouvelle option promet de simplifier considérablement le processus et de donner plus de contrôle aux utilisateurs.

Mais ce n'est pas tout ce qui se prépare dans la cuisine de Google Contacts. Google prépare également des modifications de l'interface qui pourraient rendre la gestion des contacts individuels plus intuitive. Le menu à trois points fait peau neuve. Des options telles que “Partager le contact”, “Ajouter à l'écran d'accueil”, “Déplacer vers un autre compte” et “Supprimer” ont été déplacées. Au lieu d'être cachées dans le menu, ces fonctions trouveront un nouvel emplacement au bas de la page de contact, nichées dans la section “Paramètres de contact”. Cela nécessite donc un peu plus de défilement pour les contacts comportant de nombreux champs, mais les fonctions seront moins cachées dans l’interface.

Aussi intéressantes que soient ces modifications, il est important de noter qu'elles ne sont pas encore disponibles dans la version stable de l'application. Google est encore en train de peaufiner ces fonctionnalités avant de les diffuser pour tous, et aucun calendrier n’a pour l’instant été communiqué.