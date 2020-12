Google Cloud Print ferme ce 31 décembre 2020, voici des alternatives

Google Cloud Print s'apprête à tirer sa révérence. Ce 31 décembre 2020, le service d'impression en ligne de Google fermera ses portes définitivement. Pour imprimer des documents ou des photos à distance, vous allez devoir opter pour une alternative. Voici quelques alternatives de qualité.

Comme annoncé l'an dernier, Google accueille un nouvel arrivant dans son cimetière des produits et services disparus. Dès le 1er janvier 2021, Google Cloud Print ne sera plus disponible pour ses utilisateurs. “Il ne sera plus possible d'imprimer des documents via Google Cloud Print, quel que soit le système d'exploitation utilisé” prévient Google sur son site web officiel.

Lancé en janvier 2011, le service permet d'imprimer des documents à distance depuis un smartphone, une tablette, un PC ou un Chromebook via les serveurs de Google. Le service parvenait à tirer son épingle du jeu grâce à sa facilité d'utilisation. Cloud Print rejoint donc dans les limbes des services comme Google+, Hangouts ou Reader. Au fil des ans, la firme de Mountain View a enterré un peu moins de 200 produits et services, boudés par les utilisateurs.

Les meilleures alternatives à Google Cloud Print

“Nous vous recommandons de trouver une solution d'impression alternative avant la fin de l'année 2020” conseille le géant du net. Google recommande plusieurs services partenaires sur son site web, dont Papercut. Malheureusement, la plupart des solutions mises en avant le géant californien sont réservées aux entreprises. Si vous êtes à la tête d'une société, vous pouvez basculer sur Pharos, LRS ou NT-ware.

Parmi les meilleures alternatives à Google Cloud Print, nous avons aussi listé Mobility Print, un outil 100% gratuit compatible avec Windows, Chrome OS, ou encore ezeep, un service payant compatible avec Windows, macOS, Chrome, iOS ou Android. Pour les anciens utilisateurs de Cloud Print, Google encourage aussi de sauvegarder les documents en passant par l'aperçu avant impression de Google Drive ou l'option de sauvegarde de Drive File Stream.

Une fois la migration terminée, Google recommande de désactiver le service en se rendant sur google.com/cloudprint#printers. Vous pourrez alors supprimer les imprimantes utilisées par le service. Allez-vous regretter Google Cloud Print ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.