Google Photos montre maintenant vos trajets sur Maps

Google Photos vient d’ajouter une petite fonctionnalité intéressante : la possibilité de voir vos trajets sur Maps en fonction de vos clichés. Une manière amusante d’analyser vos déplacements. Il est bien entendu possible de désactiver cette option.

Google Photos propose déjà d’afficher vos clichés sur une carte via Google Maps, directement dans l’application. Cette dernière ajoute désormais une autre petite fonctionnalité bien sympathique : pouvoir analyser vos trajets entre deux photos.

Les clichés pris et enregistrés sur Google Photos apparaissaient déjà sur Maps et étaient représentées par des points chauds (plus le point est rouge, plus le nombre de photos prises à cet endroit est nombreux). Désormais, il est possible de voir votre trajet du jour entre deux clichés.

Ainsi, vous pouvez revoir les déplacements d’une journée, histoire de revivre ce moment, important ou non. Cette nouvelle fonctionnalité est rétroactive. Nous avons en effet retrouvé des trajets de plusieurs années avec une certaine précision.

Une option désactivable

Cependant, elle mérite encore quelques ajustements. L’option n’est en effet pas pratique, ni à trouver, ni à utiliser. Pour y accéder, il faut ouvrir Google Photos (sur Android) puis aller dans l’onglet Recherche. Ensuite, il suffit d’appuyer sur la tuile Votre Carte. La recherche des trajets se fait directement via l’onglet de la carte, et non des photos, donc dans un seul sens.

Il est bien entendu possible de désactiver ce traçage. Dans l’onglet Votre Carte, il faut aller dans les options (les trois petits points en haut à droite) et de décocher l’onglet Afficher vos trajets privés. Tout le monde n’a pas forcément envie de voir ses faits et gestes enregistrés par Google. Il faut signaler que l’enregistrement des trajets est activé par défaut.

Google Maps s’améliore par petites touches au fil des mois. Il y a peu, c’est le mode sombre qui a été déployé après plus d’un an d’attente. L’application a également amélioré Stree View. Il est désormais possible d’ajouter soi-même un panorama si aucun n’est disponible via la caméra de son smartphone.

En tout cas, l’ajout des trajets s’est fait de manière discrète. Allez-vous l’utilisez pour revivre certains moments ? Au contraire, allez-vous vous empresser de désactiver l’option afin de ne pas être traqué par Google ? Dites-le-nous dans les commentaires !