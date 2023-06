Google Chrome : vous pourrez bientôt prendre des captures d’écran en navigation privée sur Android

Google travaille actuellement sur la possibilité de prendre des captures d’écran en navigation sur Android. Pour l’heure, l’application refuse encore de s’exécuter dans ces conditions pour des raisons de confidentialité. On ne sait pas encore quand la mise à jour sera disponible pour le grand public, mais il est d’ores et déjà possible de la tester par vous-même.

Si Google Chrome est régulièrement épinglé pour sa gestion des données utilisateurs pour le moins perfectible, cela ne l’empêche pas de faire bonne figure en matière de confidentialité sur certains aspects. Par exemple, sur Android, l’application bloque toute tentative de captures d’écran lorsque l’utilisateur a ouvert une page de navigation privée, indiquant que la manipulation est contraire à « sa politique de sécurité ».

Au premier abord, cela semble plutôt logique. Ce blocage permet d’éviter qu’un autre utilisateur un peu trop indiscret s’empare du smartphone avec la page ouverte et décide d’immortaliser son contenu. Reste qu’à certaines occasions le véritable propriétaire peut avoir besoin de garder de côté les informations de ladite page. Heureusement, Google travaille sur une solution à ce problème.

Google Chrome va permettre de prendre des captures d’écran en navigation privée

En effet, le site Techdows a récemment repéré un nouveau flag au sein du navigateur qui permet précisément de prendre une capture d’écran lorsque l’on se trouve en navigation privée. Une fois activée, le message de prévention habituel n’apparaît plus et vous pouvez instantanément retrouver votre cliché dans la galerie de votre smartphone. Notez toutefois qu’il faut être muni d’un smartphone tournant sous Android 13 pour que cela fonctionne.

Assurez-vous qu’Android 13 est installé sur votre smartphone Ouvrez l’application Google Chrome Dans la barre d’adresse, tapez chrome://flags Recherchez Improved Incognito Screenshots Activez le flag

Une fois chose faite, vous pourrez prendre des captures d’écran en navigation privée sans que Chrome n’envoie d’alerte.

Source : Techdows