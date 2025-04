Google Chrome : la barre d’adresse va changer de place sur l’application Android

Après des années à étirer le pouce, les utilisateurs Android peuvent enfin souffler. Google Chrome dégaine enfin sa barre d’adresse en bas de l’écran. La revanche des petites mains est en marche.

Il était une fois Google

C’est une révolution ergonomique pour les smartphones XXL : Google Chrome déplace sa barre d’adresse en bas de l’écran sur Android. Une fonction réclamée depuis des années, testée en bêta depuis octobre 2023, et qui arrive enfin en version stable (Chrome 135). Adieu les acrobaties digitales pour atteindre le haut de l’écran, place au confort minimaliste.

Pour l’activer, un message propose de « maintenir appuyé pour déplacer la barre en bas ». Sinon, direction Paramètres > Barre d’adresse. Simple, efficace. Seul bémol : les options comme les marque-pages ou l’historique restent coincées en haut, obligeant à un nouveau un grand mouvement de la main. « C’est un premier pas », tempèrent les utilisateurs, espérant un réalignement futur des menus.

Le come-back d’une fonction que tout le monde attendait

L’idée n’est pas neuve. Dès 2016, Google testait cette disposition via des flags expérimentaux… avant de l’abandonner en 2020. La revoilà, inspirée par Samsung Internet ou Arc, et devançant iOS qui l’a adoptée en 2023. « On a cru à un poisson d’avril permanent », plaisante un utilisateur sur Reddit.

Les réglages de Chrome s’offrent aussi un lifting. Les options de mots de passe et remplissage automatique déménagent dans une nouvelle section, clarifiant le menu. Une organisation plus logique, même si le changement reste cosmetique.

Reste que cette évolution comble un fossé ergonomique. Sur les écrans de 6,7 pouces et plus, naviguer d’une main relève du défi. « Enfin je peux scroller sans risquer la tendinite », s’enthousiasme une utilisatrice sur X.

Mais Google pourrait aller plus loin. Pourquoi ne pas déplacer aussi le menu en trois points en bas ? Les internautes y voient une prochaine étape logique. En attendant, Chrome reste en retard face à ses concurrents, mais montre enfin des signes d’écoute. Pour l’instant, la mise à jour se déploie progressivement. Si votre Chrome est en version 135, vous devriez désormais voir la barre d’adresse migrer en bas de l’écran.