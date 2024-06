Google Chrome : attention à cette mise à jour, c’est un malware qui vient vider vos comptes bancaires

Une nouvelle menace plane sur les internautes. Les chercheurs de la société de cybersécurité eSentire alertent sur de fausses mises à jour de navigateurs web. Ces logiciels permettent de déployer des virus redoutables qui viennent voler vos données bancaires.

Les cybermenaces deviennent de plus en plus sophistiquées. Les internautes doivent être constamment vigilants face aux dangers croissants du web. Récemment, des attaques qui utilisent de faux programmes d’installation Adobe ou des malwares qui se déguisent en images et qui ciblent les Mac ont été découvertes. Les mises à jour de sécurité et un comportement vigilant jouent un rôle crucial dans la protection des données personnelles et professionnelles.

Depuis quelques semaines, une nouvelle technique d’attaque se propage sur Internet. Les hackers utilisent de fausses mises à jour de navigateurs bien connus pour infecter les ordinateurs des utilisateurs. Ces dernières cachent en fait des logiciels malveillants capables de voler des informations sensibles.

Ces fausses mises à jour de Google Chrome téléchargent 2 dangereux malwares

Lorsque les victimes visitent un site web infecté, celui-ci les redirige vers une fausse page de mise à jour de navigateur. Souvent celle-ci imite des navigateurs web bien connus comme Google Chrome. Les utilisateurs, qui pensent réellement mettre à jour leur navigateur, téléchargent un fichier ZIP intitulé “Update.zip“. Une fois ouvert, ce dernier installe plusieurs malwares sur l'ordinateur de la victime.

Ce fichier Zip contient des virus tels que BitRat qui permettent aux hackers de collecter des données personnelles, mais aussi bancaires, de miner des cryptomonnaies, et d'effectuer des attaques à distance. Il contient aussi en général Lumma Stealer, qui est de plus en plus utilisé par les pirates. Ce logiciel est vendu sur le dark web pour des sommes allant de 250 à 1000 dollars par mois, et il permet de voler des informations sensibles, y compris des portefeuilles de cryptomonnaies. Face à cette menace, il est essentiel d’avoir un antivirus à jour. Ne téléchargez jamais de mises à jour de navigateurs ou d’autres logiciels à partir de sites non officiels.

Source : esentire