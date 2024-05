Apple : ce dangereux malware peut maintenant s’infiltrer dans votre Mac et accéder à vos données personnelles, protégez vous !

LightSpy, un logiciel espion dangereux, cible désormais les Mac en plus des iPhones et des smartphones Android. Découvrez comment vous protéger contre cette menace.

Les logiciels malveillants deviennent de plus en plus sophistiqués. Par exemple, on a pu voir récemment un malware qui vole des photos sur Android et iOS pour les utiliser à des fins de fraude, et un autre virus se propage via iMessage pour piéger les utilisateurs d'iPhone. LightSpy, un spyware modulaire, s'ajoute à cette liste croissante de menaces en ciblant désormais les Mac, en plus des smartphones Apple ou Android. Selon un rapport de ThreatFabric, une version macOS circule depuis le début de l'année, bien qu'elle soit encore en phase de test.

Pour surveiller les Mac, les hackers exploitent des failles de sécurité dans les logiciels utilisés par ces appareils en cachant le malware dans des fichiers qui ressemblent à des images. Une fois téléchargé, il s'installe sur l'ordinateur et peut voler des informations sensibles comme des fichiers, des captures d'écran et des données de navigation. LightSpy peut même enregistrer les sons et les vidéos à partir du microphone et de la caméra de l'ordinateur.

LightSpy peut voler les mots de passes enregistrés sur votre Mac

LightSpy utilise des plugins pour extraire différentes sortes de données des appareils compromis. La version macOS peut enregistrer des sons à partir du microphone, voler des données de navigation, prendre des photos avec la caméra, et extraire des fichiers du Mac ainsi que des applications de messagerie. Elle peut également voler les données sensibles du gestionnaire de mots de passe, collecter des informations sur les appareils connectés au réseau local, lister les applications installées et les processus en cours. Enfin, elle peut enregistrer l'écran et exécuter des commandes à distance.

Pour se protéger contre les spywares comme LightSpy, il est crucial de maintenir vos appareils à jour avec les dernières versions logicielles. Apple corrige fréquemment les failles de sécurité, et les mises à jour peuvent empêcher l'exploitation de vulnérabilités connues. Utiliser un logiciel antivirus fiable peut également renforcer la sécurité de votre Mac. En plus de XProtect intégré à macOS, des antivirus payants offrent des fonctionnalités supplémentaires comme un VPN ou un gestionnaire de mots de passe. Enfin, soyez vigilant avec les pièces jointes, les liens dans les emails ou messages, et les téléchargements en ligne.

Source : bleepingcomputer