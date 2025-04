Google aurait une drôle d’idée pour l’appareil photo de son Pixel 10

Le Pixel 10 pourrait embarquer un téléobjectif pour améliorer son zoom. Mais cela serait au détriment de la qualité des capteurs grand-angle et ultra grand-angle.

Le Pixel 9a n'est pas encore disponible en France, que de premières indiscrétions nous parviennent sur les smartphones suivants de Google, les Pixel 10. Android Authority prétend connaître les caractéristiques techniques de l'appareil photo des prochains smartphones haut de gamme de la firme états-unienne. Et les informations partagées sur le Pixel 10 sont assez surprenantes.

D'après le média, le Pixel 10 pourrait être équipé d'un téléobjectif, composant jusqu'ici réservé aux modèles Pro. Il s'agirait d'un capteur Samsung ISOCELL 3J1 de 11 MP, dont on ne connait pas les capacités de zoom optique. En soi, cela n'est pas bien étrange. La plupart des constructeurs Android proposent un téléobjectif sur des appareils qui ne sont pas les premium de leur gamme. Mais c'est la conséquence de cette intégration qui nous interroge.

Un capteur grand-angle dégradé sur le Pixel 10 ?

Toujours selon la même source, pour équiper le Pixel 10 d'un téléobjectif, Google réaliserait des concessions sur les autres modules photo. Le capteur grand-angle, par exemple, ne serait pas un Samsung ISOCELL GNV, comme sur le Pixel 9, mais un Samsung ISOCELL GN8, une optique moins performante que l'on retrouve sur le Pixel 9a. Il offre une même définition de 50 MP, mais est bien plus petit : 1/1,95”, contre 1/1,31” sur le Pixel 9 (ainsi que sur les Pixel 10 et 10 Pro).

La situation est identique pour l'ultra grand-angle. Le Pixel 10 serait privé du capteur Sony IMX858 (48 MP, 1/2,55″) du Pixel 9 et opterait pour le Sony IMX712 (13 MP, 1/3,1″) du Pixel 9a, moins intéressant. Rappelons que les capteurs plus petits ont notamment plus de mal à bien capturer la lumière, ce qui influe en grande partie la qualité des photos. Pour le gain du téléobjectif, l'utilisateur perdrait donc en performances sur les deux autres capteurs.

Si ce rapport se confirme, la stratégie de Google pose question. Un téléobjectif est intéressant pour accéder à un bon niveau de zoom sans trop de perte de qualité. Mais sacrifier le capteur grand-angle, qui est celui que l'on utilise le plus souvent, ne paraît pas bénéfique. On a en tout cas hâte d'en savoir plus à ce sujet.

