Google arrête de vendre les Chromecast, la fin d’une époque

Plus aucun appareil Chromecast n'est disponible sur le Google Store. Le stock est épuisé et il ne sera pas réapprovisionné, Google ayant décidé d'en finir avec cette famille de produits au profit de son TV Streamer, un dispositif plus performant, mais aussi plus cher.

La famille Chromecast s'est éteinte. Ces très populaires dongle TV ne sont plus vendus par Google. Ils servaient notamment à accéder aux services de streaming vidéo et à d'autres fonctionnalités sur les téléviseurs sans Smart TV ou tous les modèles d'entrée de gamme dont les systèmes embarqués sont peu performants. Les Chromecast permettaient aussi de lancer un contenu sur sa TV depuis son mobile.

Comme repéré par 9To5Google, le Chromecast avec Google TV, dans sa version 4K ou HD, n'est plus en stock sur le site officiel de Google aux États-Unis. Après vérification, le produit commercialisé en 2020 pour le modèle 4K et 2022 pour celui HD n'est plus disponible en France non plus.

Le Google TV Streamer devient la seule option disponible

S'il n'est plus possible d'acquérir l'appareil, à part peut-être chez d'autres commerçants, Google continue son support logiciel. Le Chromecast avec Google TV recevait une mise à jour il y a quelques semaines, apportant des corrections de bugs et des améliorations de performances. Il devrait encore bénéficier régulièrement des patchs de sécurité, alors qu'une mise à jour vers Android 14 est attendue dans les prochains mois.

La firme américaine estime qu'il n'est plus aussi pertinent qu'avant de proposer aux consommateurs ce type d'appareils de streaming HDMI d'entrée de gamme, car les Smart TV d'aujourd'hui embarquent la plupart des fonctionnalités de base auxquelles les Chromecast donnaient accès. C'est pourquoi elle a lancé fin 2024 le Google TV Streamer, le remplaçant des produits Chromecast, orienté plus haut de gamme pour concurrencer la Shield TV de Nvidia ou encore l'Apple TV 4K.

Google avait prévenu arrêter sa production de Chromecast lors de l'annonce du Google TV Streamer, précisant qu'ils seraient en vente jusqu'à la rupture. Environ six mois plus tard, nous y sommes enfin, et c'est une page importante de l'histoire des appareils de streaming pour TV qui se tourne.

