Google améliore son moteur de recherche et la pertinence de ses résultats, voici comment

Google mis à jour son moteur de recherche en ce qui concerne les citations. Désormais, lorsque l’utilisateur recherche une phrase précise avec des guillemets, le moteur prend soin de mettre en avant la partie du site qui la contient.

Google Search a apporté une petite amélioration à son algorithme. Une toute petite chose que la plupart des utilisateurs ne remarqueront jamais, qui n’a pas vraiment d’incidence sur la manière dont fonctionne le service, mais qui devrait faciliter la vie de ceux qui en ont besoin. Cette nouveauté, c’est l’amélioration de la recherche des citations.

Depuis hier, il est désormais plus facile de trouver une citation dans Google Search. En tapant une citation entourée de guillemets, le moteur met directement en avant les endroits du site où elle est écrite.

Google veut améliorer la recherche par citation

L’ingénieur Yonghao Jin de chez Google a expliqué les améliorations apportées. Auparavant, lorsque vous effectuiez une recherche de citation, les résultats affichaient d’abord la description de la page avant la citation en elle-même.

Désormais, les aperçus montrent directement l’endroit où est écrite la citation. De ce fait, les utilisateurs n’ont pas à ouvrir un site et chercher dessus pour la trouver, puisqu’ils peuvent la voir sans même y entrer. Pratique pour la recherche. Yonghao Jin précise que ce nouvel outil a été mis en place après de nombreux retours d’utilisateurs.

Google précise toutefois que tout n’est pas encore parfait. Par exemple, certaines citations sont sur un site, mais pas directement inclue sur une page. On pense ici aux descriptions du site en lui-même ou des descriptions d’une image. De même, une page peut évoluer au fil du temps et si la citation n’est plus disponible, ce sera le cache qui sera alors montré.

C’est donc un petit ajustement du moteur de recherche, mais c’est par le biais de ce genre de choses que Google s’améliore au fil du temps. L’IA du moteur est redoutable d’efficacité et le montre encore une fois. Pensez-y la prochaine vous que vous chercherez une citation dans Search.