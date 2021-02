Google a fini d’installer son câble géant dans l’Atlantique pour relier la France aux États-Unis

Dunant, le premier câble sous-marin transatlantique privé de Google reliant la Virginie du Nord à la France, est désormais prêt à être mis en service. Lorsque Google a annoncé Dunant en 2018, le géant de l'Internet avait déclaré qu'il prévoyait de terminer le projet fin 2020, mais celui-ci a pris un peu de retard.

Dunant est le deuxième câble privé de Google. Son lancement survient près de deux ans après le lancement par Google de son premier câble sous-marin autofinancé, nommé Curie. Celui-ci est entré en service en avril 2019 et s'étend sur 10 000 km de Los Angeles au Chili en passant par la côte pacifique.

De son côté, Dunant va de la côte de Virginie à Saint-Hilaire-de-Riez, sur la côte atlantique française. En finançant son propre câble, au lieu d'acheter de la capacité sur un câble existant ou d’en construire un avec un consortium, Google a le contrôle total du routage et de la bande passante. En 2019, Huawei avait lui abandonné son entreprise de câbles sous-marins après les sanctions américaines.

Le câble transatlantique de Google facilitera l’utilisation du cloud

Au total, le câble géant mesure 6 400 kilomètres. Ce câble a la capacité de délivrer 250 térabits par seconde à travers l'Atlantique. Son objectif est d’augmenter les vitesses de transfert dans le Cloud et à tirer parti des dernières nouveautés en matière d'apprentissage machine dans le Cloud.

Dunant est le premier câble à disposer d’un multiplexage à division spatiale (MDS) à 12 paires de fibres optiques. Cela signifie que les lasers de pompage et les composants optiques sont partagés sur plusieurs paires de fibres optiques et améliore la disponibilité du système, a expliqué Google. En comparaison, les autres câbles sous-marins ne disposeraient que de 6 ou 8 paires de fibres optiques.

Le prochain câble Google à être mis en service devrait être le câble Grace Hopper entre New York et l'Europe, avec des sites de réception à Bilbao, en Espagne, et à Bude, au Royaume-Uni. Il devrait être mis en ligne en 2022 et comportera un total de 16 paires de fibres optiques.

Source : 20minutes