Gmail : ces options très pratiques vous empêchent de vous tromper de destinataire

Gmail accueille plusieurs nouveautés qui vont faciliter la vie de tous les étourdis. Pour éviter de se tromper de destinataire, le service affiche désormais un avatar à côté des adresses mail. Les utilisateurs ne se trouvant pas au sein de la même entreprise sont également mis en avant à l’aide d’un bandeau jaune, afin d’éviter de partager des informations confidentielles par erreur.

Comme tout le monde, vous avez probablement déjà envoyé un mail par erreur. Une erreur d’inattention, et c’est la mauvaise personne qui reçoit des informations confidentielles. Parfois, un certain destinataire est tout simplement oublié. Bref, cette problématique est bien réelle et, surtout dans les milieux professionnels, peut causer bon nombre d’inconvénients.

Mais cela fait désormais partie du passé. Dans un billet de blog, Google a annoncé l’arrivée de toute une panoplie de fonctionnalités qui viennent régler ce souci. À commencer par l’affichage de l’avatar de l’utilisateur lorsque son adresse mail apparaît dans la barre des destinataires. Avec son visage sur l’écran, il sera plus difficile de le confondre avec une autre personne.

Fini de vous tromper de destinataires sur Gmail

Mieux vaut éviter également de partager des informations ou documents sensibles avec des personnes ne travaillant pas dans la même entreprise. Pour ce faire, Gmail affiche désormais cesdites personnes en jaune, afin de bien différencier vos collègues des autres utilisateurs. Google va même plus loin en affichant un bandeau de prévention lorsque vous envoyez un mail à une personne externe pour la première fois.

Quelques autres petites nouveautés font également leur arrivée. Les adresses comportant des fautes de frappe peuvent être corrigées rapidement en double cliquant dessus. Les destinataires se trouvant déjà dans la boucle de mails apparaissent grisés pour les repérer plus rapidement. Enfin, les adresses se trouvant en double sont supprimées automatiquement. Comme pour la recherche améliorée sur Android, Google facilite chaque fois un peu plus la vie de ses utilisateurs.

Source : Google