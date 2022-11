Gmail : la nouvelle interface sera très bientôt imposée à tous les utilisateurs, que vous l’appréciez ou non

Les réfractaires à la nouvelle interface de Gmail à la sauce Material You auront eu un long sursis, mais ils doivent maintenant se faire une raison. L'ancienne version de Gmail va passer à la trappe. Dans les prochains jours, tout le monde va devoir s'habituer au nouveau Gmail, sans possibilité de revenir en arrière.

En juin dernier, Google a dévoilé la nouvelle interface utilisateur de Gmail qui adopte Material You, une déclinaison du Material Design, l’ensemble des règles qui se rattachent aux produits de Google et qui leur donne une apparence distincte. Les internautes sont notoirement conservateurs. Ils n’aiment pas être bousculés dans leurs habitudes. Google avait prévu le coup, et donnait la possibilité de revenir à l’ancienne interface de Gmail. La compagnie avait cependant averti les réfractaires : cette option ne serait que temporaire. Bon gré, mal gré, il faudra adopter la nouvelle version de Gmail.

Après avoir été repoussé pendant plusieurs mois, ce jour fatidique va arriver, bientôt. Google n’a pas révélé de date, tout juste sait-on que la nouvelle version de Gmail “sans l’ancienne interface” sera progressivement déployée au cours des deux prochaines semaines. Sur son blog, la compagnie se veut rassurante. Même si Mail, Chat, Spaces et Meet jouissent d’une nouvelle interface, les utilisateurs pourront toujours configurer le client mail à leur goût : le thème comme l’organisation de la boîte email restent hautement configurables à travers le bouton de Paramètres et le menu Configuration rapide.

La nouvelle interface de Gmail va devenir obligatoire, plus moyen de revenir à l'ancienne

Désormais, les services de Mail, Chat, Spaces, et Meet sont accessibles depuis une barre latérale verticale à la droite de l’écran. Selon l’application que vous utilisez, une barre latérale est visible à gauche. Y sont accessibles d’autres programmes de Google : Agenda, Keep, Tasks ou encore Contacts. Un dernier bouton vous donne accès au Google Workspace Marketplace. Ce dernier vous permet de télécharger des extensions de productivité telles que Zoom pour Gmail ou encore Dropbox ou Slack pour Gmail.

Personne n’aime changer ses habitudes, mais force est d’admettre que la nouvelle interface de Gmail est plus belle et plus fonctionnelle. L’organisation des éléments tombe sous le sens, et l’ergonomie est, dans son ensemble, améliorée. Notons que vous devez activer manuellement les applications Chat et Meet si vous voulez qu’elles apparaissent dans la nouvelle interface. Sans cela, la différence avec l’ancienne version sera minimale, au risque même de passer inaperçue.

Source : Google