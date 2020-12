Gmail : il est désormais possible de modifier un ficher Office directement dans les mails

Gmail rend la vie de ses utilisateurs plus facile. Il est en effet désormais possible de modifier un fichier Microsoft Office directement dans le corps d’un mail. Une excellente nouvelle, puisque cela permettra d’éviter tout un tas d’opération fastidieuses et de gagner du temps.

Gmail va grandement faciliter la vie de ses utilisateurs, surtout les professionnels, avec cette nouvelle mise à jour. Le service de Google permet en effet de modifier un document Office, comme un fichier Word ou Excel, directement dans la pièce jointe. Une fonctionnalité réservée jusque là qu’aux documents Google Docs ou Sheets.

Ainsi, lorsque vous recevrez un document Word ou Excel dans un email, il sera possible de le modifier en ouvrant directement la pièce jointe, puis de la renvoyer de suite, et ce sans changer le format du document ni quitter la fenêtre Gmail. Une manière de gagner de précieuses minutes pour une opération qui était jusque-là fastidieuse. En effet, il fallait télécharger les documents Office pour les modifier, puis réattacher le document en pièce jointe pour le renvoyer. Pas pratique. Il était également possible de les importer dans Google Drive pour les modifier.

Désormais, les documents Office peuvent être modifiés via l’éditeur Google Docs, sans changer leur format. Tout fonctionne de manière plus fluide et plus rapide. Une fonctionnalité bienvenue qui facilitera la vie de beaucoup de gens qui utilisent Gmail à des fins professionnelles.

Fluidifier les échanges

Google fait d’ailleurs tout pour simplifier l’expérience sur ses applications en ce moment, à l’heure où le télétravail est devenu une norme. Par exemple, la firme de Mountain View avait annoncé hier une refonte de son moteur de recherche sur Google Drive. Il est désormais possible de rechercher plus facilement un document en tapant son nom ou le nom de l’envoyeur.

La nouvelle fonctionnalité de Gmail entre donc dans cette logique. Plus besoin d’utiliser les documents Google pour aller vite, ni même de télécharger à chaque fois les documents Office. Une nouvelle manière de procéder qui est déjà disponible sur le service et qui ne nécessite aucune mise à jour de votre part, cette dernière étant activée de manière automatique.