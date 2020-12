Google Drive améliore son outil de recherche sur mobiles

Google Drive a accueilli une nouvelle mise à jour sur mobile qui va se montrer bien pratique à l’usage. Son moteur de recherche a en effet été grandement amélioré et se rapproche désormais de celui sur PC. Une amélioration qui permet de retrouver plus facilement un fichier à l’heure où Drive est de plus en plus utilisé par les entreprises en ces périodes de télétravail.

Google Drive accueille une nouvelle mise à jour, à la fois sur iOS et Android. Celle-ci améliore le moteur de recherche, le rendant plus proche de ce qu’on trouve sur PC. Une amélioration qui semble anecdotique, dit comme ça, mais qui a son importance.

En effet, sur votre smartphone, il est désormais possible de voir les recherches précédentes faites sur les autres plateformes. De même, lorsque vous commencez à taper un texte, une suggestion automatique apparaît sous la fenêtre, comme c’est le cas sur le moteur de recherche de Google, par exemple.

Ces suggestions intelligentes permettent ainsi de retrouver plus facilement un dossier ou document précis, sans avoir besoin de naviguer à vue dans l’arborescence de votre organisation. Cela permettra un gain de temps très appréciable, surtout que Drive est de plus en plus utilisé ces derniers mois.

Google Drive de plus en plus sollicité

En effet, la pandémie a eu pour conséquence de démocratiser le télétravail, et par conséquent les outils nécessaires à son application, comme Drive. Certains voient ainsi les documents se multiplier dans leur service de stockage et la recherche devient de plus en plus compliquée avec le temps. C’est ici qu’entre en jeu cette nouvelle mise à jour qui devrait faciliter la vie de nombre d’utilisateurs.

Google essaye également de faire le ménage afin de rendre son service optimal. Il y a quelques semaines, la firme de Moutain View a en effet annoncé que les documents présentés sur les comptes inactifs depuis maintenant deux ans seront supprimés afin de faire de la place sur les serveurs.

La mise à jour est disponible sur iOS et Android, mais il se peut que vous ne l’ayez pas encore sur votre smartphone. Comme d’habitude, celle-ci se fera par vagues et vous devrez l’avoir dans le courant de la journée, si ce n’est pas déjà le cas.