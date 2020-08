Gmail est en panne : impossible d’envoyer des mails !

Gmail est actuellement en panne pour de nombreux utilisateurs dans le monde. Depuis plusieurs heures, des internautes rencontrent en effet des difficultés à envoyer des mails ou à se connecter à leur boîte mail. Google a rapidement confirmé l’existence d’un vaste dysfonctionnement sur son site web officiel.

Comme on peut le voir sur le site de DownDetector, Gmail rencontre actuellement des dysfonctionnements un peu partout dans le monde. Depuis 8H30, les témoignages d’utilisateurs mécontents se multiplient. Les régions les plus touchées sont les suivantes : la Belgique, les Pays-Bas, le nord de la France, la Malaisie, le Japon, l’Australie et l’Inde.

Google enquête toujours sur les causes de la panne

Sur Twitter, les témoignages d’usagers Gmail ne manquent pas. « Donc #gmaildown super j’essaye d’envoyer des mails depuis 7h ce matin pour mes sociétés aucun ne part dès qu’il y a une pièce jointe c’est très utile comme ça pour bosser » explique un internaute. Dans la plupart des cas, il est impossible d’envoyer un courriel comportant une pièce jointe.

Á la rédaction, nous sommes nombreux à utiliser Gmail au quotidien. Si certains membres ne rencontrent aucun soucis avec le client mail, d’autres ne parviennent pas non plus à transférer des pièces jointes. Un avertissement apparaît irrémédiablement à l’écran. Sur la page dédiée au tableau de bord de la suite G Suite, Google admet l’existence d’une panne. Selon la firme, le « service est perturbé ».

« Nous étudions actuellement les rapports d’incident relatifs à Gmail. Nous vous fournirons plus d’informations dès que possible » annonçait Google à 7h29. Aux alentours de 10H, la firme ajoutait : « Nous continuons à rechercher la cause de ce problème. Nous vous tiendrons informé d’ici 20/08/2020 11:38 et nous vous indiquerons le délai attendu de résolution du problème ». Nous mettrons à jour cet article dès que Google aura divulgué de nouvelles informations.

D’après le site de Google, d’autres services G Suite, dont Google Drive, Docs, Chart, Keep, Voice, Meet et Groupes rencontrent aussi des difficultés. Pour mémoire, ce n’est pas la première fois que Gmail rencontre une panne. En janvier, de nombreux internautes se retrouvaient privés de leur boîte mail pendant plusieurs heures. Même son de cloche en 2013 quand des millions de mails furent retardés. Rencontrez-vous aussi des difficultés à envoyer des courriels ? On attend votre témoignage dans les commentaires.