George Lucas refuse une remastérisation 4K du premier Star Wars, un méchant virus s’attaque à Windows 10 et 11, c’est le récap

C’est l’heure du grand récap du lundi 27 mai. Aujourd’hui, nous avons un film culte qui ne sortira jamais en 4K, un matériau de construction révolutionnaire ainsi qu’un vilain virus qui s’attaque aux utilisateurs sur Windows 10 et 11. C’est parti !

George Lucas ne souhaite pas une remastérisation de la première version de Star Wars

Star Wars, aujourd’hui nommé L’Episode IV Un Nouvel Espoir, est l’un des films qui changé le visage du cinéma. Pourtant, il est quasi-impossible de le revoir aujourd’hui, du moins dans sa version d'origine. En effet, au gréé des années (notamment en 1997, 2004 et 2011), le réalisateur George Lucas s’est évertué à « corriger » ses longs-métrages pour qu’ils correspondent à sa vision initiale. Quant à la version de base, elle est tout bonnement inaccessible ! Lucas ne souhaite pas la restaurer en 4K et Disney n’en a pas la possibilité, par contrat. Le seul support physique proposant aujourd’hui cette version est le laserdisc sorti en 1993. Pourquoin un tel refus ? Tout simplement car il trouve que le film de base, qui fête ses 47 ans cette année, est techniquement “horrible”.

Ce malware retourne votre antivirus contre vous

Shrinklocker est un malware assez fourbe repéré par Kaspersky. Il s’attaque aux utilisateurs de Windows 10 et 11. Après s’est fait télécharger par un moyen détourné, il retourne ensuite Bitlocker contre l’utilisateur pour verrouiller les disques de données. De fait, la victime ne peut plus accéder à ses fichiers ou doit payer. Malin… mais diablement dangereux.

Ce verre pourrait révolutionner la construction

Le Métamatériau Multifonctionnel Micro-photonique à base de Polymère (PMMM) pourrait tout changer. Il s’agit d’un mince film à appliquer sur le verre. Son grand atout ? Il réduit de 73% la lumière qui les frappe, lui donnant un aspect tamisé et réduisant jusqu’à 6 degrés la température d’une pièce par rapport à l’extérieur. Une excellente chose dans un monde où les étés deviennent de plus en plus ardents.

