Gemini pourra bientôt analyser vos vidéos, avec des possibilités infinies

Filmer une vidéo, la soumettre à Gemini pour analyse et obtenir des résumés ou conseils en rapport, ce sera bientôt possible. Google est en train de développer une telle fonctionnalité, qui devrait se montrer très pratique dans bien des situations.

Gemini continue de progresser. Le média Android Authority a fouillé le code de la dernière version bêta de l'application Google (16.9.39.sa.arm64) et a trouvé des lignes mentionnant une nouvelle fonctionnalité des plus intéressantes : la possibilité de téléverser des vidéos aux conversations pour que l'IA puisse les analyser.

Android Authority a réussi à activer cette fonction et à soumettre des vidéos à Gemini, mais n'a pas été en mesure de les lui faire analyser, sans doute car cette nouveauté est encore en cours de développement, ou parce que c'est un autre modèle à venir pour Gemini qui sera en charge de l'analyse des vidéos. Actuellement, l'assistant IA est capable d'analyser des pages web, des images, des PDF et des vidéos publiées sur YouTube.

Gemini va vous faire gagner un temps précieux

Nous ne savons pour l'instant pas si Google prévoit d'imposer des limites de durée ou de taille de fichier. Cela sera sans doute le cas, du moins sur la version gratuite de Gemini. Il est même possible que dans un premier temps, cette fonctionnalité soit exclusive aux seuls abonnés Gemini Unlimited.

Les applications auxquelles on peut penser sont en tout cas aussi nombreuses qu'utiles. Filmer un cours ou une conférence et soumettre la vidéo à Gemini pourrait permettre d'obtenir un résumé rapidement, par exemple. En cas de problème avec un appareil, le montage d'un meuble, une recette de cuisine ou quoi que ce soit, il serait possible de demander de l'aide à Gemini en illustrant le souci avec une vidéo pour obtenir des réponses plus pertinentes. On peut aussi imaginer Gemini analyser des images de surveillance pour identifier facilement les moments importants, ou demander au chatbot des conseils pour améliorer une vidéo destinée à publication sur les réseaux sociaux.

Le téléversement des vidéos dans Gemini devrait arriver dans les semaines ou mois qui viennent. Sur Android, Google teste aussi les suggestions pour aider à démarrer une conversation avec Gemini.

Source : Android Authority