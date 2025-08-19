GeForce Now passe à la vitesse supérieure avec cette nouveauté, à vous le jeu dans le cloud sans compromis

Le service GeForce Now de Nvidia va prochainement accueillir une nouveauté de taille : la possibilité de jouer dans le cloud avec une RTX 5080. Une amélioration attendue par les usagers, qui pourront profiter du top du top des technologies Nvidia contre un abonnement mensuel. Cette arrivée est accompagnée par celle de nombreux nouveaux jeux.

GeForce Now de Nvidia est un service de jeu en streaming de qualité, et il s’améliore encore aujourd’hui. La firme américaine a en effet annoncé tout un tas de nouveautés à l’occasion du début de la Gamescom, à commencer par l’arrivée de la RTX 5080.

Cela faisait plus d’un an que le service n’avait plus connu d’amélioration majeure, puisque jusque-là, on devait se « contenter » de la RTX 4080 au maximum. Désormais, la firme ajoute sa dernière carte graphique premiumn, logique, étant donné que tout la série est maintenant sortie dans le commerce.

GeForce Now s’améliore considérablement, une aubaine pour les joueurs

Ainsi, les abonnés peuvent désormais profiter des dernières technologies embarquées sur la série 50, à savoir le DLSS4 et plus particulièrement le multi-frame generation. Pour rappel, la carte simule trois images générées par IA entre deux « vraies » images en jeu, ce qui améliore considérablement le framerate. On peut ainsi jouer en 5K à 120 images par seconde.

A lire aussi – DLSS : tout comprendre sur la technologie de Nvidia qui révolutionne le jeu vidéo

En plus de l’arrivée de la RTX 5080, Nvidia annonce le doublement de la RAM (48 Go) ainsi que l’utilisation des nouveaux processeurs AMD « Zen 5 », sans plus de précision. Ainsi, la marque clame que les performances ont été améliorées à hauteur de 2,8 fois par rapport à la version précédente de GeForce Now. Un mode CQS, dédié aux streamers, permettra également d’améliorer la netteté lors des streams vidéos. Plus encore, les volants sont désormais compatibles. Bref, beaucoup de choses.

Enfin, la bibliothèque de jeu s’enrichit grandement, avec l’arrivée de prochains AAA day one comme Borderlands 4, Black Ops 7 ou The Outer Worlds 2, ainsi que le lancement d’Intall-to-Play, qui permet d’installer ses propres jeux sur serveur distant. De fait, la bibliothèque atteint les 4500 titres jouables. Il y a de quoi s’amuser sans compromis, et ce sans avoir un PC de la NASA à la maison.

Ces nouveautés arriveront courant septembre. Pour rappel, trois abonnements sont disponibles : le gratuit, le mode Performance à 10,99 euros par mois et le mode ultime à 21,99 euros par mois. C’est ce dernier qui profitera de l’arrivée de la RTX 5080.