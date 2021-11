Galaxy Z Fold 4 : Samsung pourrait radicalement changer le design de son smartphone pliable

Le Galaxy Z Fold 4 commence à faire parler de lui. Plusieurs mois avant que Samsung n'annonce le smartphone pliable, un brevet est venu lever le voile sur un changement radical de design. Cette fois, la charnière centrale pourrait être placée à l'horizontale.

Un brevet déposé par Samsung mi-2019 vient d'être approuvé par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, rapportent nos confrères de LetsGoDigital. Les six schémas inclus dans le brevet montrent un smartphone pliable radicalement différent de ceux déjà commercialisés par la marque sud-coréenne. Sur base des croquis, le média a mis au point des rendus 3D du terminal afin de mieux appréhender son design.

Contrairement au Galaxy Z Fold 3 et à ses prédécesseurs, le téléphone pliable est construit autour d'une charnière centrale horizontale plutôt que verticale. Replié, le smartphone prend la forme d'un carré plat. Une fois que la dalle tactile est dépliée, on aperçoit un immense écran. Cette charnière, bien différente de celle que l'on connaît, est plus petite que celle des précédents Galaxy Fold à cause de ce nouveau form factor.

Un écran secondaire encore plus grand pour le Galaxy Z Fold 4

Le form factor de ce futur smartphone pliable rappelle à bien des égards les PDA en vogue dans les années 2000. Etrangement, on remarquera que l'écran pliable est marqué de deux poinçons. Les schémas montrent en effet un double capteur photo frontal caché dans deux cavités. On imagine mal Samsung abandonner le capteur photo pour les selfies sous l'écran. Cet élément du brevet est donc plus anecdotique qu'autre chose.

Sur l'une des faces arrières, on découvre un écran secondaire de forme carrée. Cette dalle tactile est destinée aux informations contextuelles, comme l'heure, la météo ou les messages. L'écran est plus spacieux que celui des précédents smartphones pliables de la marque. On aperçoit un triple capteur photo sur l'autre face arrière.

D'après LetsGoDigital, Samsung pourrait exploiter le design décrit dans le brevet dès l'année prochaine. Motivé par le succès monstre du Galaxy Z Fold 3, le géant de Séoul travaille actuellement sur le Galaxy Z Fold 4. Aux dernières nouvelles, le smartphone pliable de Samsung n'est pas attendu sur le marché avant l'été 2022. D'ici là, d'autres fuites viendront donner d'autres indications sur le futur Galaxy Z Fold 4. Notez qu'il n'est pas impossible que Samsung n'ait pas du tout prévu d'exploiter ce design. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : LetsGoDigital