Galaxy Z Fold 3 : Samsung prépare un capteur pour mesurer la pression artérielle

Le Galaxy Z Fold 3, le prochain smartphone pliable convertible en tablette de Samsung, embarquerait un capteur capable de mesurer la pression artérielle de l'utilisateur. D'après un brevet, le géant sud-coréen a développé une technologie de capteurs sous l'écran qui permet de surveiller l'état de santé du système cardio-vasculaire des usagers.

En avril 2020, Samsung a déposé un brevet décrivant une technologie de “dispositif électronique pliable et méthode d'estimation des bioinformations” auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, rapporte LetsGoDigital.

Les schémas du brevet montrent un smartphone pliable de type Galaxy Z Fold. Sous cette dalle pliable en deux parties, Samsung glisse deux capteurs destinés à récupérer des informations sur la santé des utilisateurs. Pour fournir des informations, l'utilisateur devrait simplement déposer son index sur une section bien définie de l'écran pliable, comme si c'était un lecteur d'empreintes digitales.

Le Galaxy Z Fold 3 pourrait être capable de surveiller la santé de son propriétaire

Les capteurs glissés sous l'écran seront alors en mesure de collecter une kyrielle d'informations sur le système cardio-vasculaire de l'utilisateur, dont la tension artérielle, l'âge vasculaire, la rigidité artérielle ou la pression aortique. Grâce à ces informations, le smartphone pliable serait théoriquement en mesure de prévenir prévenir l'hypertension, l'athérosclérose, l'insuffisance cardiaque ou les AVC.

Au vu des schémas inclus dans le brevet, le média néerlandais estime que Samsung pourrait bien intégrer cette technologie au Galaxy Z Fold 3. Le design du smartphone pliable décrit correspond à celui du futur flagship. On y retrouve en effet un vaste écran qui se plie vers l'intérieur. Quoi qu'il en soit, il est toujours possible que le fabricant réserve cette nouveauté pour une future itération.

Pour mémoire, Samsung devrait annoncer le Galaxy Z Fold 3 dans le courant du mois de juillet 2021. Dans la foulée, un nouveau Galaxy Z Flip à clapet serait dévoilé. On vous en dit plus dès que possible sur le Z Fold 3. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

