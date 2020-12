Galaxy Z Fold 3 : ces nouveaux concepts à couper le souffle l’imaginent avec 2 voire 3 charnières

Le Galaxy Z Fold 3 s'illustre en images et en vidéo pour la première fois. Ces rendus, basés sur des données de plusieurs brevets, sont le fruit d'une collaboration entre Pigtou, vendeur spécialisé en accessoires pour smartphones et tablettes, et le leaker réputé @xleaks7. L'occasion pour nous de découvrir deux versions potentielles, avec un double et un triple pliage.

Après un premier Galaxy Fold loin d'être parfait, Samsung a transformé l'essai cet été 2020 avec le Galaxy Z Fold 2. Désormais, les fans de la marque attendent de pied ferme le prochain smartphone pliable de la marque, à savoir le Galaxy Z Fold 3. Pour l'heure, l'appareil reste encore un mystère, et il faut se contenter de quelques rumeurs et bruits de couloir à son sujet.

Ainsi, nous avons récemment appris que le prix du Galaxy Z Fold 3 serait calqué sur celui du Z Fold 2, soit environ 2000 €. En outre, et selon des révélations d'un média sud-coréen, le Galaxy Z Fold 3 pourrait embarquer un capteur selfie sous l'écran pliable, grâce à une technologie propriétaire.

Mais en ce vendredi 24 décembre 2020, le vendeur spécialisé Pigtou et le leaker réputé David Kowalsky alias @xleaks7 nous gâtent avec de nouveaux concepts 3D du Galaxy Z Fold 3. Ces designs sont basés sur les données issues de plusieurs demandes de dépôt de brevets de Samsung. Grâce à ces informations, @xleaks7 est parvenu à créer deux modèles distincts du Galaxy Z Fold 3 : une version avec un double pliage, et une autre avec un triple pliage.

Concernant le premier modèle, il diffère du Galaxy Z Fold 2 dans le sens où l'appareil ne se plie pas au milieu, mais sur les deux côtés. On retrouve donc deux charnières de chaque côté, suggérant ainsi que le Z Fold 3 gardera un format Tablette, même avant le pliage. Une fois les deux extensions ouvertes, on se retrouve effectivement avec une grande tablette comparable à un iPad.

La partie pliable de gauche abrite le quadruple capteur photo, tandis que le côté droit est occupé par une dalle et le fameux capteur selfie sous l'écran évoqué précédemment. Ensuite, le leaker a imaginé une version du Galaxy Z Fold 3 avec un triple pliage. Dans ce cas de figure, les charnières restent sur les côtés, à la différence près qu'elles se plient dans des directions opposées. En conséquence, il est possible d'obtenir soit un format smartphone plutôt épais, ou bien de passer en tablette. Que pensez-vous de ces designs ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : Pigtou