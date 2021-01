Galaxy Fold et Z Flip : leurs écrans peuvent se briser à cause du froid

Les écrans des Galaxy Fold et des Galaxy Z Flip sont visiblement sensibles aux températures extrêmes. Selon nos confrères du site SamMobile, les dalles des smartphones pliables Samsung d'un couple se sont brisées en raison du froid glacial qui règne actuellement en Corée du Sud.

On le sait depuis maintenant quelques années. Samsung travaille d'arrache-pied pour devenir le numéro 1 sur le marché des smartphones pliables. Après un premier Galaxy Fold perfectible, la firme de Séoul a rectifié le tir avec un Galaxy Z Fold 2 bien plus convaincant. Dans nos colonnes, nous avons d'ailleurs attribué 4,5 étoiles sur 5 à l'appareil, pour son format révolutionnaire, son design élégant, la perfection de ses écrans et ses performances de haute volée.

Avant de transformer l'essai avec le Z Fold 2, Samsung avait perfectionné la recette (et notamment la charnière et l'écran) avec le Galaxy Z Flip. De fait, et si les deux smartphones restent des prouesses techniques indiscutables, les écrans restent visiblement vulnérables aux températures extrêmes. En effet, un couple d'utilisateurs sud-coréens a découvert la limite des dalles de leur Galaxy Fold et Z Flip respectifs.

Les écrans se brisent une fois les -18° atteints

Comme le rapportent nos confrères du site SamMobile, les deux utilisateurs affirment que l'écran de leur appareil s'est brisé au contact du froid extérieur. Il faut préciser que la Corée du Sud connaît un hiver rude, avec des pics pouvant atteindre les -20 degrés à Séoul, la capital. On voit effectivement sur les photos publiées par les deux propriétaires que les écrans sont tout simplement hors service.

Bien entendu, rien ne garantit à 100% que les écrans ont rendu l'âme à cause du froid sud-coréen. Toutefois, il est avéré que le froid a une incidence directe sur certains composants de nos smartphones, comme les batteries par exemple. Avec le froid, des matériaux peuvent se contracter. Et il y a fort à parier que les écrans pliables et souples des Galaxy Fold et Z Flip se déforment plus rapidement au contact de températures négatives qu'un écran classique.

Quoi qu'il en soit, Samsung n'a pas encore réagi officiellement aux mésaventures de ces deux utilisateurs. Le constructeur va-t-il confirmer l'explication des deux utilisateurs et reconnaître une faiblesse des écrans AMOLED Infinity Flex aux basses températures ou bien va-t-il attribuer ces pannes à de mauvaises manipulations de la part des propriétaires ? Nous mettrons à jour cet article lorsque nous aurons du nouveau sur cette affaire.

