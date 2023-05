Galaxy Z Flip 5 : le grand écran externe fuite sur les réseaux, il mesurera 3,4 pouces

Le leaker Ice Universe a publié une photo de l'écran externe du Galaxy Z Flip 5 de Samsung.

Ice Universe a publié une nouvelle photo du Galaxy Z Flip 5. Le smartphone pliable de Samsung ne devrait officiellement sortir qu’en juillet prochain, mais il n’a guère plus de secrets pour grand monde. Le cliché dévoilé par le leaker nous donne un meilleur aperçu de l’écran externe du flagship coréen. Comme son prédécesseur, il est situé sur le capot supérieur du téléphone. On notera cependant un changement de taille : ses dimensions.

Samsung Galaxy Z Flip5 external screen 720x748p 3.4”,305ppi pic.twitter.com/Gh8juw4Bmi — Ice universe (@UniverseIce) May 4, 2023

Quand l’affichage du Galaxy Z Flip 4 occupe une diagonale de 1,9 pouce, celui du nouveau modèle devrait s’étaler sur pas moins de 3,4 pouces, avec une résolution de 720 x 748 pixels, pour 305 ppi. Une densité un peu moindre que son devancier, qui cumule environ 373 pixels par pouce, mais l’espace d’affichage et l’éventail d’applications que cela permettra de proposer compense largement. Pour le reste, les améliorations devraient placer le Galaxy Z Flip 5 au sommet de la hiérarchie des smartphones pliables.

L'écran du Galaxy Z Flip 5 aura une diagonale de 3,4 pouces

Le Galaxy Z Flip 5 pourrait trouver un concurrent inattendu sous la forme du Razr 40 Ultra de Motorola. Ce dernier promet non seulement d’être moins cher, mais il pourra aussi se vanter d’arborer un écran externe plus large, à 3,7 pouces pour une résolution de 1066 x 1056 pixels et une densité de 405 ppi.

Plus que l’aspect matériel, c’est le support logiciel et les applications dédiées à cet écran sur le capot qui feront la différence entre la multitude de produits qui ne vont pas tarder à s’offrir aux clients désireux d’acheter un smartphone pliable. Alors que Samsung n’est pas censé présenter ses Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 avant le mois de juillet prochain, Google va présenter son propre téléphone pliant, le Pixel Fold, dans les jours qui viennent. La firme de Mountain View est passée maître dans l’art d’optimiser les performances de ses appareils malgré des composants théoriquement moins performants et pourrait voler des parts de marché au géant coréen sur ce segment très élitiste.

Source : Phone Arena