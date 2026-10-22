Galaxy Watch : plusieurs modèles sont accusés d’être responsables de brûlures (et ce n’est pas beau à voir)

Des bugs qui empêchent la synchronisation des données, une fonction qui manque cruellement… Il y a de nombreuses raisons de râler après sa montre connectée. Mais si l’on prend un peu de recul, cela n’est rien à côté des irritations et brûlures qu’elles peuvent provoquer. Plusieurs modèles de Galaxy Watch sont pointés du doigt – et les photos font mal à voir.

Lorsque vous commencez à porter une montre connectée, vous ne la retirez en général que pour la mettre à charger. C’est d’ailleurs ce à quoi encouragent les constructeurs, arguant que moins l’accessoire quitte votre poignet, plus optimale sera la précision des données mesurées (de plus en plus régulièrement) puis analysées. Les capteurs de ce type de wearables touchent ainsi (quasiment) continuellement votre peau.

Et si elles sont capables d’estimer les calories brûlées, les montres connectées peuvent également vous brûler le poignet. Si les témoignages s’accumulent à propos de l’Apple Watch Series 12, la firme de Cupertino n’est pas le seul constructeur mis en cause. Samsung l’est également, plusieurs modèles de Galaxy Watch se voyant pointées du doigt.

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Des propriétaires de Galaxy Watch se retrouvent avec des brûlures et des cloques

Les signalements affluent sur le web, photos à l’appui : certains propriétaires de Galaxy Watch ont constaté des marques rouges et circulaires sur leur poignet et accusent, de fait, leur montre connectée. Android Authority a écumé les différents forums et a recensé des témoignages de brûlures ou d’irritations provoquées par des Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 8, Galaxy Watch Ultra et Ultra 2.

Si, d’ordinaire, Samsung – comme Apple, d’ailleurs – oriente vers un problème de serrage du bracelet ou des explications liées à l’hygiène (sueur ou savon restés sous le boîtier) pour les éruptions cutanées, cela ne vaut pas pour des cas présentant des cloques.

Pour le moment, la firme sud-coréenne ne s’est pas exprimée à propos de ces témoignages, on ignore donc la cause de ces brûlures visiblement thermiques. Les internautes ont toutefois leur théorie : un traitement en arrière-plan défectueux provoquerait une surchauffe localisée et « contournerait » ainsi les limites thermiques. C’est en tout cas ce que suggère une observation récurrente : la batterie se vidant pendant la nuit.

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Ce n’est pas la première fois

Quoi qu’il en soit, ces cas de brûlures ne sont malheureusement pas une nouveauté. De plus, Apple et Samsung ne sont pas les seuls constructeurs concernés : dans l’absolu, toutes les montres connectées pourraient l’être.

Google, par exemple, a fait l’objet d’une plainte en 2022 : les montres Fitbit étaient accusées de souffrir d’un grave défaut de fabrication ; alors même que, deux mois plus tôt, 1,7 million de Fitbit Ionic avaient déjà été rappelées suite à des cas de brûlures. C’est d’ailleurs cette même année qu’un utilisateur avait dénoncé ses brûlures sévères au poignet après avoir porté sa Galaxy Watch Active 2 pendant la nuit.

Rien ne sert toutefois de virer parano et de jeter votre montre connectée : bien qu’ils existent – après tout, le risque zéro n’existe pas, la preuve – ces cas restent rares. Disons que la leçon à retenir est la suivante : au moindre signe de chauffe anormale ou de gonflement d’un de vos appareils électroniques – les montres n’étant pas les seules concernées – retirez-le et évitez de l’utiliser. Vous pouvez aussi contacter l’assistance de la marque, a fortiori si le produit est encore sous garantie.