Le nouveau capteur cardiaque de l’Apple Watch Series 12 irriterait la peau de certains porteurs

L’Apple Watch Series 12 mesure le rythme cardiaque bien plus souvent que les modèles précédents. Depuis sa sortie, plusieurs porteurs décrivent des brûlures et des rougeurs sous le boîtier. La firme de Cupertino avance de son côté de tout autres explications.

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Les montres connectées ne quittent plus le poignet. Elles enregistrent le sommeil, l’effort et le rythme cardiaque en continu. Leurs capteurs touchent donc la peau pendant des semaines entières. Ce suivi dépend aussi d’applications tierces, dont les ratés agacent les sportifs. Un bug a récemment bloqué la synchronisation de Strava avec les modèles Apple, Garmin ou Samsung. Côté matériel, les plaintes prennent une tout autre tournure.

La firme de Cupertino a profondément revu le système de capteurs de l’Apple Watch Series 12 et de l’Ultra 4. Commercialisées depuis le 18 septembre, les deux montres relèvent le rythme cardiaque toutes les cinq secondes. En surface, l’électrode ECG s’agrandit, les photodiodes s’organisent en anneau et les LED vertes gagnent en taille. D’autres nouveautés restent discrètes, puisque ces deux modèles embarqueraient deux fois plus de stockage que la fiche technique ne l’indique. Les premiers retours des porteurs portent sur un tout autre sujet.

Des porteurs de l’Apple Watch Series 12 renvoient leur montre après l’apparition de rougeurs

Des propriétaires de l’Apple Watch Series 12 décrivent une sensation de brûlure sous la zone des capteurs. Plusieurs signalent aussi des rougeurs nettes. Depuis fin septembre, les témoignages s’accumulent sur le forum MacRumors et sur Reddit. Certains ont déjà renvoyé l’appareil. D’autres ont vu les marques s’estomper après quelques jours, ou après un nettoyage du dos du boîtier et du bracelet. Aucun lien avec la nouvelle cadence des relevés n’a été démontré, et les irritations du poignet accompagnent la montre de Cupertino depuis sa toute première génération.

Cupertino attribue ces réactions à un bracelet trop serré ou trop lâche. Du savon ou de la sueur restés sous le boîtier expliqueraient aussi certaines irritations. La marque reconnaît la présence de nickel dans quelques modèles, en quantité inférieure aux limites européennes. Les adhésifs apportent également des acrylates, tenus à distance de la peau selon la firme. Au quotidien, les porteurs de l’Apple Watch Series 12 doivent sécher leur peau après chaque séance de sport. En cas de gonflement, de démangeaison ou de rougeur persistante, le constructeur recommande une visite chez le médecin avant de remettre la montre au poignet.


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