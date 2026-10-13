Galaxy Watch 2 : vos mesures sont faussées à cause d’un tatouage ? Il y a une solution

Un internaute affublé d’un tatouage sombre au niveau du bras se plaignait que sa Galaxy Watch Ultra 2 prenait des mesures incorrectes. Il a trouvé une étrange solution qui semble fonctionner.

Pour mesurer votre rythme cardiaque, le niveau d’oxygène dans votre sang ou d’autres indicateurs de santé, la plupart des montres connectées utilisent des capteurs qui envoient de la lumière sur votre peau. La manière dont celle-ci est renvoyée permet à l’appareil de fournir ses résultats. Mais que se passe-t-il quand il y a quelque chose entre la lumière et la peau ? Par exemple un tatouage. Officiellement, les fabricants disent que les tatouages peuvent perturber les mesures prises par une montre connectées, mais ce n’est pas systématique.

Un internaute répondant au pseudonyme de moyersteven sur Reddit trouvait justement que sa Galaxy Watch 2 Ultra de Samsung fournissait des mesures incorrectes. Il pense que son tatouage au bras en est la cause. Il explique avoir déjà essayé de mettre du ruban adhésif médical sur le capteur de la montre et que ça résolvait le souci, on ne sait pas comment. Problème : la matière finit par lui irriter la peau. Il a finalement trouvé mieux.

L’étrange solution pour les personnes tatouées ayant des soucis avec leur montre connectée

Au lieu du ruban adhésif médical, moyersteven a collé un patch anti-acné transparent sur le capteur de sa Galaxy Watch Ultra 2. Plus précisément un patch disponible sans ordonnance médicale. L’internaute affirme avoir effectué plusieurs tests en comparant les résultats avec un appareil de mesures indépendant et avoir obtenu des résultats très similaires avec la montre « patchée ». Parfois, il a dû en mettre deux, en fonction de la marque et du tatouage.

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Toujours d’après moyersteven, cela a fonctionné sur différentes personnes avec différents types de tatouage. Il précise aussi que la recharge sans fil marche même avec le patch. Cela étant dit, on ignore pourquoi cela fonctionne, ni quels effets cela pourrait avoir sur la montre à plus ou moins long terme. N’oublions pas que le patch contient des substances pensées pour atténuer les boutons d’acné sur la peau. De plus, les résultats peuvent varier en fonction de la montre, de la peau et des tatouages. Si vous voulez essayer, faites le en toute connaissance de cause.