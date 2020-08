Galaxy Watch 3 et Buds Live : Samsung bat des records de ventes en Corée du Sud

Les premiers chiffres de ventes des Galaxy Watch 3 et Buds Live viennent de tomber. Samsung réalise un démarrage en trombe en Corée du Sud où les deux produits sont disponibles depuis le 6 août. Ces ventes annoncent sans doute la couleur pour les ventes mondiales.

Sur le marché domestique, les Galaxy Watch 3 et Buds Live se vendent comme des petits pains malgré la résurgence des cas de Covid-19 dans le pays. Alors qu’ils ne sont disponibles en Europe que depuis le 20 août, la dernière montre connectée et l’écouteur sans fil de Samsung sont en vente en Corée du Sud depuis bientôt 3 semaines. Samsung a vendu 60 000 unités de la Galaxy Watch 3 depuis son lancement. C’est trois fois plus que la Galaxy Watch Active 2 sur la même période, selon les sources citées par le média coréen Yonhap.

Rien que le premier jour, la Galaxy Watch 3 s’est écoulée à 7 000 unités, le meilleur démarrage pour une montre connectée de Samsung. Cela n’a rien de surprenant sachant que la montre connectée introduit de nouvelles fonctionnalités majeures comme un ECG, un capteur du taux d’oxygénation du sang, ou encore la détection des chutes à l’instar de la dernière Apple Watch. La Galaxy Watch 3 est disponible en deux modèles : une variante de 41 mm avec un écran de 1,2 pouce et une version de 45 mm avec un écran de 1,4 pouce.

Galaxy Buds Live : 300 000 unités vendues en deux semaines

Les Galaxy Buds Live sont les premiers écouteurs sans fil avec réduction de bruit active de Samsung. Ils se sont vendus à plus de 300 000 unités en un peu plus de deux semaines. Là encore, c’est près de trois fois les ventes du modèle précédent : les Galaxy Buds Plus. Le coloris Mystic Bronze était la version la plus vendue, représentant la moitié des ventes du produit. En dehors de ce coloris spécial, les Galaxy Buds Live affichent un tout nouveau design en haricot pour « une excellente tenue dans l’oreille » selon la marque.

Ils proposent la réduction de bruit active grâce à trois microphones de filtrage disposés sur chaque côté. Les nouveaux écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.0 avec prise en charge des codecs SBC et AAC. Leur autonomie va de 20 à 29 heures avec le boîtier de recharge sans fil.

Source : Yonhap News