Galaxy Tab S7 XL Lite : la prochaine tablette Android de Samsung se dévoile

Samsung va prochainement dévoiler une nouvelle tablette Android. Aujourd’hui, nous avons de nouvelles informations sur les déclinaisons à venir. Nous avons aussi son nom. Elle se nommera Galaxy Tab S7 XL Lite.

Sur le marché des tablettes Android, Samsung règne en maître, notamment grâce à sa Galaxy Tab S7+ d’une très grande qualité. Elle va être déclinée en version plus abordable. Si nous la nommions jusque là Galaxy Tab S7 Lite, nous apprenons aujourd’hui sa véritable appellation.

Ainsi, la tablette de milieu de gamme de Samsung s’appellera Galaxy Tab S7 XL Lite. Il faudra au total compter sur six variantes : SM-T730, SM-T735, SM-T735N, SM-T736B, SM-T736N et SM-T737. Ces différents modèles devraient être similaires dans l’ensemble, puisque les changements devraient concerner la compatibilité 4G, 5G, Wifi ou le stockage.

La Galaxy tab S7 XL Lite aura un écran IPS LCD

On sait encore deux ou trois choses sur les tablettes. Tout d’abord, elles seraient toutes équipées du Bluetooth 5.0. On évoque aussi un écran IPS LCD (et non AMOLED pour amortir les coûts) de 12,4 pouces. On n’en sait pas plus sur la dalle, notamment sur son taux de rafraîchissement. Les fuites évoquent un processeur Qualcomm Snapdragon 730G, peu puissant mais efficace, épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire au minimum (extensible via micro SD). Enfin, la charge rapide de 45 Watts serait au programme ainsi que six coloris : noir, bleu, rose, vert et argenté. Concernant le format, nous devrions retrouver ce qui fait la particularité de la Galaxy Tab S7+ classique, c’est-à-dire une tablette sur laquelle on peut attacher un clavier et surtout compatible avec le S-Pen.

Pour rappel, la Galaxy Tab S7+ est sortie l’été dernier. Nous l’avions testé dans nos colonnes et nous avions été séduit par un terminal techniquement impeccable. Le marché des tablettes Android fait grise mine depuis quelques années, mais a connu un certain regain en 2020 et début 2021. Samsung pourrait donc contribuer au retour en force de ce format avec des produits haut de gamme et des déclinaisons plus abordables, comme cette Galaxy Tab S7 XL Lite.

Source : Sammobile