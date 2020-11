Galaxy S9 : Samsung déploie le patch de sécurité Android de novembre 2020

Samsung déploie une nouvelle mise à jour sur les Galaxy S9 et S9+ en Europe. Ce nouveau firmware comprend le patch de sécurité Android du mois de novembre 2020. Avec ce correctif, Google comble les dernières failles de l'OS Android. On vous explique comment installer la mise à jour dès que possible.

Il y a quelques semaines, Samsung a déployé la dernière mise à jour majeure des Galaxy S9 et Galaxy S9 Plus. Les deux flagships phares de 2018 sont passés à One UI 2.5, une nouvelle version de la surcouche Android maison concoctée par Samsung. Il s'agissait de la dernière mise à jour de taille pour les deux smartphones.

Par contre, Samsung continuera de proposer des mises à jour de sécurité mensuelles. Comme prévu, le constructeur sud-coréen a donc lancé le déploiement d'une nouvelle mise à jour de sécurité sur les Galaxy S9, rapportent nos confrères de SamMobile.

Comment installer le patch de sécurité Android de novembre sur les Galaxy S9 et S9+ ?

La mise à jour comprend le patch de sécurité Android du mois de novembre 2020. Ce patch contient un correctif pour les 33 failles repérées au sein du système d'exploitation Android par les équipes de Google. Par contre, le firmware n'apporte aucune nouveauté sur les deux smartphones, ce qui n'est pas une surprise. Pour vérifier si elle est déjà disponible sur votre Galaxy S9 ou S9 Plus, il suffit de suivre la manoeuvre ci-dessous :

Rendez-vous dans le menu Paramètres

Appuyez sur À propos de l’appareil

Sélectionnez maintenant Mise à jour logicielle

Si elle est disponible, choisissez Lancer la mise à jour et suivez les instructions fournies par votre Galaxy S9

Pour l'heure, seuls les utilisateurs résident en Allemagne ont déjà pu installer la mise à jour sur leur smartphone. Au vu des habitudes de la firme, on peut s'attendre à ce que le firmware soit proposé dans le reste de l'Europe, dont la France, dans les jours à venir. Avez-vous déjà pu installer la mise à jour ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : SamMobile