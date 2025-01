Galaxy S25 : un autre appareil pourrait voler la vedette des smartphones au lancement de demain

Le géant sud-coréen Samsung s'apprête à tenir son événement Galaxy Unpacked demain à San Jose, en Californie. Si le lancement de la nouvelle série Galaxy S25 est déjà confirmé, une surprise de taille pourrait attendre les passionnés de technologie : la présentation du très attendu casque XR “Project Moohan”.

Selon les informations rapportées par Business Korea, Samsung pourrait profiter de cet événement majeur pour offrir un premier aperçu concret de son dispositif de réalité mixte. Les visiteurs pourraient même avoir l'opportunité de tester un prototype, marquant ainsi une étape importante dans l'entrée de Samsung sur le marché XR, dominé actuellement par Apple et Meta.

Ce projet, fruit d'une collaboration tripartite entre Samsung, Google et Qualcomm, représente une initiative ambitieuse pour redéfinir l'expérience de réalité mixte. Google développe un système d'exploitation dédié, Android XR, tandis que Qualcomm apporterait son expertise avec la puce Snapdragon XR2 Gen 2. Les premières informations dévoilées suggèrent des fonctionnalités innovantes, notamment l'intégration du service « Find My Device » et deux modes distincts de visualisation d'applications.

Samsung veut frapper fort avec son casque de réalité mixte

L'intégration de Gemini, le service d'intelligence artificielle générative de Google, constituera un atout majeur qui pourrait différencier ce casque de ses concurrents. Cette fonctionnalité promet d'enrichir significativement l'expérience utilisateur, bien que les détails précis restent encore à découvrir.

Samsung ne limiterait pas ses ambitions à un simple casque XR. Des sources proches du dossier évoquent également le développement de lunettes intelligentes exploitant la technologie XR. Cette diversification est assez attendue, puisque plus d'une centaine de fabricants prévoient de lancer leurs propres lunettes intelligentes en 2025.

La commercialisation du Project Moohan est prévue pour cette année, dans un contexte où le marché des dispositifs XR connaît une expansion rapide. Les analystes prévoient une croissance significative du secteur, avec des estimations suggérant que les expéditions de lunettes intelligentes pourraient atteindre 20 millions d'unités d'ici 2030.

L'événement de demain pourrait donc marquer un tournant décisif dans la stratégie de Samsung sur le marché de la réalité mixte, alors que l'entreprise cherche à se positionner face à ses concurrents directs, notamment l'Apple Vision Pro.