Le Galaxy S23 Ultra est à moins de 400 € chez Orange, mais pas pour longtemps

Le Galaxy S23 Ultra n’est pas le dernier modèle de Samsung, mais c’est encore l’un des meilleurs smartphones haut de gamme en 2024. Il est en promotion chez Orange à moins de 400 € en ce moment. On vous dit à quelle condition et comment profiter de cette offre.

Le Black Friday a pris fin le lundi 2 décembre, mais Orange joue les prolongations en vous permettant d’acheter l’un des meilleurs smartphones du moment à un prix très intéressant. Le Galaxy S23 Ultra est ainsi disponible à partir de 369 € sur la boutique en ligne de l’opérateur. Ce prix avantageux vous est accessible uniquement si vous accompagnez le smartphone d’un forfait 5G d’Orange.

Cela fait d’une pierre deux coups si vous souhaitez accéder au meilleur réseau de France. L’offre est encore disponible jusqu’au mercredi 4 décembre 2024 à 23h59. Il ne reste plus que quelques heures pour en profiter.

Galaxy S23 Ultra : jusqu'à 1000 € de réduction chez Orange, mais il va falloir faire vite

Avec un forfait 5G, le Galaxy S23 Ultra est vendu d'habitude chez Orange à partir de 679 € au lieu de 1419 € sans forfait. Mais grâce à la promotion actuelle qui prend fin dans quelques heures, vous pouvez obtenir le smartphone à partir de 419 €, en fonction du forfait choisi.

Et si vous avez un vieux smartphone à mettre en jeu dans cette transaction, Orange vous le reprend et vous offre un bonus de 50 € en plus du montant estimé de la reprise. Le Galaxy S23 Ultra vous reviendra ainsi à 369 €, sans compter le prix auquel votre appareil cédé vous est repris.

Pour revenir à la réduction de base, elle varie en fonction du forfait 5G choisi. Mais le bonus de reprise de 50 € est le même pour tous ceux qui souhaitent céder un ancien smartphone. Dans tous les cas de figure, il s’agit d’une belle offre à saisir sans plus tarder si le Galaxy S23 Ultra et les forfaits 5G d’Orange vous font de l’œil.

Quel forfait choisir pour le Galaxy S23 Ultra chez Orange ?

Un smartphone performant accompagné d’un forfait ultra-rapide, c’est le combo parfait pour une expérience des plus fluides. Vous avez le choix entre trois forfaits 5G Orange : celui de 300 Go à 67,99 € par mois, celui de 200 Go à 35,99 € par mois et enfin le forfait de 50 Go à 28,99 € par mois. Tous ces forfaits sont liés à un engagement de 24 mois.

Plus l’enveloppe data est élevée, plus grande est la remise. Avec 300 Go, vous bénéficiez d’une remise allant jusqu’à 1000 € quand on compare le prix d’achat à celui de référence du Galaxy S23 Ultra qui est de 1419 €. Sans bonus de reprise, il vous revient en effet à 419 €.

Avec le forfait de 200 Go, le smartphone vous reviendra à 659 €, soit 760 € de remise par rapport au prix de référence. Enfin, en choisissant le forfait de 50 Go, le Galaxy S23 Ultra vous reviendra à 849 €, ce qui reste encore très avantageux pour un smartphone vendu neuf et donc le prix à la sortie était de 1419 €.

Pour résumer :

Le Galaxy S23 Ultra à partir de 369 € (avec bonus de reprise de 50 €)

Jusqu’à 1050 € de réduction immédiate sur le Galaxy S24 Ultra par rapport au prix de référence

Un forfait 5G Orange sans surcoût

Si vous préférez acheter le Galaxy S23 Ultra avec un forfait sans engagement, c’est possible d’opter pour l’un des forfaits Orange disponibles à partir de 2,99 € par mois. Mais dans ce cas, le smartphone vous reviendra à 1039 € au lieu de 1419 €.