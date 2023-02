Le Galaxy S23 reste derrière les iPhone 14 dans plusieurs domaines, selon DxOMark

Le laboratoire DxOMark a testé le Galaxy S23 Ultra. Il conclut que le smartphone ultra-premium de Samsung est très performant, mais pas parfait.

DxOMark a passé le Galaxy S23 Ultra au banc d’essai et tire peu ou prou les mêmes conclusions que nous : il dispose d’un écran de haute volée, et améliore grandement les performances de son prédécesseur. Si désormais, le Galaxy S23 Ultra est le nouveau patron des smartphones Android, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max le devancent tout de même sur certains points.

Le Galaxy S23 Ultra de Samsung se démarque par un écran d’une qualité exceptionnelle. Cela n’en fait pas pour autant le meilleur du marché. DxOMark le classe troisième (avec un score de 148) derrière l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, deuxième et premier, respectivement, avec 149 points. Sur les six critères évalués, le S23 Ultra ne se démarque de ses concurrents sous iOS que dans la partie vidéo, avec un score de 162, contre 151 pour l’iPhone 14 Pro Max. Les testeurs déclarent ainsi : « les Galaxy S23 Ultra et S22 Ultra continuent d’être leader en termes d’expérience utilisateur pour la vidéo ».

Le Galaxy S23 Ultra est un monstre de performances, mais il n'est pas le meilleur partout

L’écran est certes un critère de choix essentiel lors de l’achat d’un smartphone. Mais, toujours selon DxOMark, le Galaxy S23 Ultra ne tire pas son épingle du jeu dans d’autres domaines importants. Le Huawei Mate 50 Pro reste le roi de la photo. La caméra du haut de gamme du constructeur chinois marque 150 points, quand celle du Galaxy S23 Ultra obtient un score de 140, ce qui le place 10e. Sur la partie photo, l’iPhone 14 Pro Max finit, quant à lui, au pied du podium, avec 146 points.

Pour ce qui est de la restitution sonore, ni le Galaxy S23 Ultra, ni le haut de gamme de chez Apple ne se démarquent du lot. Les enceintes de la vitrine technologique de Samsung ne marquent que 139 points, ce qui la place en 17e position, tandis que l’Apple iPhone 14 Pro Max recueille trois points de plus, et se classe 11e.

