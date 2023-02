Galaxy S23 : photos, vidéos, les ultimes infos dévoilées à quelques heures du lancement !

Les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra n'ont presque plus aucun secret. Les smartphones ont fuité à travers des visuels et vidéos de promotion de Samsung.

C'est aujourd'hui mercredi 1er février 2023 que Samsung annonce officiellement la nouvelle série de smartphones de sa gamme principale : les Galaxy S23. Au cours des derniers mois, de nombreuses fuites nous ont apporté l'essentiel des informations à savoir sur les spécifications techniques et le design des trois modèles attendus. Et à quelques heures de leur présentation en bonne et due forme par la marque sud-coréenne, le leaker Evan Blass en dévoile encore plus.

Dans une série de tweets, Blass publie photos et vidéos des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, confirmant leur design. Il s'agit de documents de communication de Samsung, qui expliquent certaines fonctionnalités des mobiles. Nous avons par exemple une vidéo mettant en avant le verre de protection des smartphones, une autre se concentrant sur le stockage des S23, ou encore un focus sur le capteur photo principal de 200 MP du Galaxy S23 Ultra.

Galaxy S23 : voilà, on sait déjà presque tout !

Plusieurs visuels confirment par ailleurs que le Galaxy S23 Ultra est livré avec un stylet S Pen, et qu'il dispose nativement d'un emplacement pour le ranger, à la manière des Galaxy Note de l'époque. Samsung insiste également sur d'autres éléments, comme les performances pour le gaming ou la facilité à passer à One UI en conservant toutes ses données depuis un autre appareil.

Evan Blass a même partagé les fiches techniques des trois références, corroborant ainsi ce que l'on savait déjà à leur sujet et consolidant l'idée que Samsung ne va pas changer grand chose avec cette génération. Soulignons tout de même que nous aurons enfin droit à une puce Qualcomm (le Snapdragon 8 Gen 2) au lieu d'un SoC Exynos.

D'après d'autres indiscrétions, le mode nuit du Galaxy S23 Ultra s'annonce par ailleurs époustouflant. Samsung va mettre l'accent sur cette fonctionnalité durant la conférence et lors de sa communication ultérieure, et il ne s'agirait pas d'une exagération du fabricant, selon plusieurs sources bien informées. Nous avons hâte de l'avoir en main pour le mettre nous-même à l'épreuve, rendez-vous sur PhonAndroid pour la couverture de l'annonce puis le test des produits !

Source : Evan Blass