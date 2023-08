Galaxy S23 FE : une sortie en septembre se précise, voici à quoi s’attendre

Le lancement officiel du Galaxy S23 FE est imminent, et il semblerait que sa sortie soit programmée pour dans quelques jours seulement, puisque le smartphone arriverait dès le mois prochain.

Cela fait maintenant plusieurs mois que tout portait à croire que Samsung allait lancer son nouveau Galaxy S23 FE en avance par rapport à son calendrier habituel. Nous avions par exemple eu l’occasion de voir des images de l’appareil chez un organisme de certification, et même des benchmarks du smartphone sur Geekbench.

Le leaker Yogesh Brar a reconfirmé sur son compte Twitter que le Galaxy S23 FE serait lancé dès le mois prochain, en septembre 2023. C’est donc légèrement plus tôt qu’habituellement, puisque Samsung lançait généralement cette série en début ou en fin d’année.

Quelle fiche technique pour le Galaxy S23 FE ?

Le Galaxy S23 FE devrait reprendre une bonne partie des caractéristiques du Galaxy S23 classique, mais fera tout de même quelques concessions pour conserver un tarif plus abordable. Tout d’abord, on sait que le smartphone sera propulsé par une puce Exynos 2200, contrairement au Galaxy S23 qui a lui droit à un processeur Snapdragon 8 Gen 2. Il devrait donc être significativement moins puissant que les autres appareils de la série.

On retrouvera à l’avant un écran FHD+ AMOLED 120 Hz de 6,4 pouces avec des bordures assez imposantes. Il sera alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 25W. La recharge rapide sans fil sera également de la partie.

Au niveau de la photo, la grande nouveauté serait un capteur photo principal de 50 MP. Il sera accompagné par un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi que d’un téléobjectif de 12 MP offrant un zoom optique 3X.

Enfin, niveau logiciel, on pourra compter sur Android 13 avec One UI 5.1. Samsung teste actuellement One UI 6.0 sur ses smartphones haut de gamme, mais la nouvelle version ne sera pas prête à temps pour la sortie du nouvel appareil. Le Galaxy S23 FE recevra 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité, comme les autres appareils haut de gamme du fabricant coréen. Il reste maintenant à voir quel jour Samsung compte lancer son smartphone chez nous.