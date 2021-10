Galaxy S21 : Samsung déploie déjà le patch de sécurité Android de novembre 2021

Samsung vient de lancer le déploiement du patch de sécurité Android de novembre 2021 sur ses smartphones. Sans surprise, les premiers téléphones à obtenir la mise à jour sont les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Le fabricant a pris quelques jours d'avance sur son calendrier. On vous explique comment installer le patch dès que possible sur votre appareil.

D'après plusieurs témoignages apparus sur la toile, et notamment sur Reddit, Samsung propose d'ores et déjà le patch de sécurité Android de novembre 2021 sur les Galaxy S21 en Allemagne. Le firmware est intitulé G991BXXS3AUJ7 pour le Galaxy S21, G996BXXS3AUJ7 pour le S21+ et G998BXXS3AUJ7 pour le S21 Ultra. Il est basé sur Android 11 et pèse 222 Mo.

Une fois encore, Samsung a pris de l'avance sur son calendrier et s'impose comme le constructeur Android le plus réactif du marché. Samsung est même parvenu à déployer le patch avant que Google ne le propose sur les Pixel. Surtout, la marque a poussé le patch avant que le géant de Mountain View n'ajoute les correctifs compris dans le patch à son bulletin de sécurité mensuel.

Comment installer le patch de novembre 2021 sur les Galaxy S21 ?

La mise à jour est actuellement en cours de déploiement uniquement en Allemagne. Au vu des habitudes du leader du smartphone, on s'attend à ce que la mise à jour de novembre 2021 débarque sur les S21 en France dans les jours à venir.Pour vérifier si le firmware est déjà proposé sur votre Galaxy S21, il suffit de suivre la manipulation ci-dessous :

Rendez-vous dans le menu Paramètres

Appuyez sur À propos de l’appareil

Sélectionnez maintenant Mise à jour logicielle

Si elle est disponible, choisissez Lancer la mise à jour et suivez les instructions fournies par votre Galaxy S21

D'après les témoignages, la mise à jour se focalise surtout sur la correction de vulnérabilité. Samsung annonce cependant des améliorations générales de la stabilité du système et des applications intégrées par défaut. Si vous avez déjà pu installer le patch de sécurité Android sur votre Galaxy S21, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.