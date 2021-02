La chaîne YouTube Photo Owl Time Lapse propose une vidéo live qui montre un Galaxy S21 survivre sous l'eau dans un aquarium depuis sa sortie le 14 janvier 2021. Le smartphone fonctionne encore sans problème ce qui donne une idée de la qualité du waterproofing sur ce modèle.

Le Samsung Galaxy S21 est certifié IP68 – un indice de protection courant sur les smartphones haut de gamme, à l'exception des smartphones de constructeurs chinois. Lorsqu'un constructeur affiche cet indice, c'est qu'il est certain que l'eau n'entrera pas dans le smartphone dans les conditions liées à l'indice correspondant. Dans le cas de IP68, le 6 signifie qu'il est totalement protégé contre la poussière, et le 8 que l'appareil est protégé contre une immersion prolongée au-delà de 1 m.

Samsung se montre plus précis sur son site et affirme que selon ses tests, tous les smartphones de la gamme résistent à une immersion jusqu'à 1,5 mètres jusqu'à 30 minutes dans de l'eau fraîche. Or, on a déjà vu des smartphones IP68, 67, 66, voire pire résister à des conditions bien plus extrêmes. Et il semble que cette année encore, le S21 est en réalité bien plus waterproof que son indice de protection ne le suggère. C'est en tout cas ce que semble dire ce live (en fin d'article) de la chaîne Photo Owl Time Lapse.

Ce Galaxy S21 survit presque indemne à 3 semaines d'immersion dans un aquarium

Les auteurs de la vidéo expliquent avoir placé ce Galaxy S21 dans un aquarium depuis trois semaines. Ils ont mis en ligne leur live il y a environ 14 heures au moment où nous écrivons ces lignes – live qui est d'ailleurs toujours en cours. La chaîne a mis le smartphone en mode chronomètre, histoire de montrer la durée de vie du smartphone sous l'eau. Ils expliquent néanmoins avoir dû remettre plusieurs fois le compteur à 0 car le chronomètre ne va que jusqu'à 99:99:99.99.

Et comme vous pouvez le constater, l'appareil fonctionne encore. Ce qui ne veut pas dire qu'un peu d'eau n'est pas rentrée dans des parties non critiques de l'appareil. Au bout de 117 heures, les youtubeurs expliquent qu'une alerte humidité s'est affichée sur l'appareil. L'écran est alors devenu épileptique, sautant d'une application à l'autre. Pourtant, alors que tout semblait perdu, quelques minutes de manipulation ont suffit à provoquer un retour à la normale.

En outre, même si pour l'essentiel le smartphone fonctionne encore, un test mené au bout de 241 heures montre que les haut parleurs en ont pris pour leur grade. Le son s'avère affreux, en plus d'être très étouffé. Il n'est néanmoins pas dit que tout ne rentrerait pas dans l'ordre si le smartphone retrouvait pendant quelques jours un environnement sec.