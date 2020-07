Les Galaxy Note 20, Watch 3 et Buds Live se dévoilent en version bronze

De nouvelles images dévoilent les Galaxy Note 20, Watch 3 et Buds Live dans leur coloris bronze : une scintillante version cuivrée qui se montre sous de nouveaux jours. Seul le Galaxy Z Fold 2 qu’on attend également dans le même coloris manque à l’appel dans cette flopée de nouveaux rendus.

Toute la galaxie Samsung a le regard tourné vers la conférence Unpacked qui se tient le 5 août 2020, soit le mercredi prochain. Le géant coréen dévoilera pas moins de sept nouveaux produits. Seulement, à quelques semaines de l’événement, les nouveautés attendues nous cachent très peu de secrets. On sait déjà quasiment tout du Galaxy Note 20, de la nouvelle montre connectée Galaxy Watch 3 ou des nouveaux écouteurs Galaxy Buds Live, les premiers de Samsung annoncés avec la réduction de bruit active.

Galaxy Note 20 : nouvelles images du coloris Mystic Bronze

Le leaker Evan Blass qu’on ne présente plus vient de publier une série d’images de quelques-uns des produits Samsung attendus mercredi prochain. Le Galaxy Watch 3, le Buds Live ou encore le Galaxy Note 20 se dévoilent dans leur coloris cuivré, le Mystic Bronze comme le constructeur aurait décidé de l’appeler. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle couleur qui se montre sous de nouveaux jours leur confère une apparence particulièrement premium.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule couleur mise en avant de ce nouveau leak. Le Galaxy Note 20 est également présenté dans ses deux autres coloris : le vert olive et le noir. On découvre également des rendus d’autres produits comme le Galaxy Tab S7, la nouvelle tablette haut de gamme de Samsung, un tapis de recharge sans fil à deux emplacements ainsi qu’une seconde station qui accueille en ce qui le concerne un seul produit.

Enfin, Evan Blass fait d’une pierre deux coups en confirmant certaines caractéristiques de la Galaxy Watch 3. La montre se déclinerait bien en deux tailles : 41 mm et 45 mm. La plus grande sera équipée d’un écran Super AMOLED de 1,4 pouces contre 1,2 pouces pour la seconde. Enfin, d’autres caractéristiques incluent : une batterie de 340 mAh sur le modèle 45 mm et de 247 mAh sur le modèle 41 mm, ainsi que des poids respectifs de 53 g et 48 g.